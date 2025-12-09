Fragilisé sur le banc de l’ASSE, Eirik Horneland a encore deux solutions pour sauver sa tête aux yeux des dirigeants de Kilmer Sports.

La défaite à Dunkerque (0-1) a replongé l’ASSE dans ses vieux démons. Après le succès à Troyes et un parcours prometteur en Coupe de France, le technicien norvégien voyait enfin le calme revenir à L’Étrat. Mais la contre-performance dans le Nord a remis en lumière les lacunes persistantes de l’équipe et ravivé les critiques envers Eirik Horneland, dont le crédit auprès des supporters s’effrite semaine après semaine sur les réseaux sociaux.

Un parcours honorable en Coupe et un titre de champion de L2

Face à cette situation délicate, EVECT croit savoir qu’Horneland n’a plus que deux matchs pour inverser la tendance : Bastia puis l’OGC Nice. Objectif numéro un : finir l’année sur une note positive et offrir à Kilmer Sports et aux supporters de l’ASSE une impression de solidité et de maîtrise, indispensable pour retrouver la confiance et stopper l’hémorragie médiatique. Objectif numéro deux : préparer intelligemment la suite de la saison et la seconde partie du championnat, avec un plan clair pour viser le titre de Champion de France de Ligue 2.

La confiance de Kilmer s’est effritée

La Coupe de France constitue également un enjeu secondaire mais non négligeable, qui pourrait permettre de redorer le blason du club et de l’entraîneur. Horneland sait que ces deux rencontres seront décisives pour sa survie et pour poser les bases d’une seconde moitié de saison ambitieuse. Il ne peut plus se permettre d’erreurs : la confiance de Kilmer Sports et des supporters de l’ASSE est suspendue à ces deux rendez-vous, et la marge de manœuvre se réduit comme peau de chagrin.