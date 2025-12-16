Suivi de près par Kilmer Sports, Wilfried Nancy s’est engagé avec le Celtic Glasgow il y a deux semaines. Mais il serait déjà sur le départ ! Une aubaine pour l’AS Saint-Etienne ?

Nous l’avons relayé en début de journée : Ivan Gazidis aurait confirmé Eirik Horneland dans ses fonctions. Le président exécutif de l’ASSE a été à l’origine du recrutement de l’entraîneur norvégien et il n’entend pas se déjuger. Malgré les résultats décevants et un jeu proche du néant. Mais peut-être aussi que le dirigeant stéphanois a sondé le marché et n’a pas trouvé de successeur potentiel à la hauteur. Cela pourrait changer très prochainement. En effet, l’un des chouchous de Kilmer Sports, Wilfried Nancy, pourrait se retrouver libre, deux semaines seulement après s’être engagé avec le Celtic Glasgow ?

Trois matches, autant de défaites et déjà des tensions au Celtic

La raison ? Wilfried Nancy a débuté de la pire des façons. Il a dirigé son premier entraînement à Glasgow le jeudi et, trois jours plus tard, il devait disputer un choc au sommet à Celtic Park face au leader, Heart of Midlothian. Qui est reparti avec les trois points (2-1). Le jeudi suivant, la Roma est venue s’imposer à Parkhead (3-1), avec une facilité déconcertante (3-0 à la pause). Et le pire : dimanche, le Celtic s’est incliné en finale de la League Cup face à Saint-Mirren (1-3). Trois matches pour débuter l’aventure, trois défaites, une première dans l’histoire du géant écossais.

Selon Sky Sports, les dirigeants du Celtic, honnis par les supporters qui réclament leur départ depuis le début de la saison, auraient demandé à Wilfried Nancy de changer sa méthode. Ce que le Français a commencé à faire puisqu’il est revenu à une défense à trois dimanche. Mais il n’est pas prêt à tout accepter et aurait répondu à sa direction que si elle n’est pas satisfaite, elle n’a qu’à le renvoyer. Autant dire que le déplacement chez Dundee United demain et la réception d’Aberdeen dimanche vont peser lourd. En cas de nouvelles contre-performances, Wilfried Nancy pourrait être débarqué et l’intérimaire Martin O’Neill faire son grand retour. Kilmer Sports sautera-t-il sur l’occasion pour enfin recruter à l’ASSE un entraîneur qu’il a pisté à deux reprises ?