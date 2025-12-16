🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Même avec un kop fermé et son affluence la plus faible de la saison, l’ASSE continue d’écraser la Ligue 2 en terme de popularité.

Il n’y avait « que » 21.589 spectateurs à Geoffroy-Guichard samedi soir. La faute à la fermeture de la partie basse de la tribune Charles-Paret décidée par la commission des terrains. Cela a privé l’AS Saint-Etienne d’environ 8.000 supporters. Et puis, il y avait l’identité de l’adversaire car même si le SC Bastia est un grand nom du football français, sa position de lanterne rouge n’incitait pas les fans à se déplacer en masse. De même que les dernières productions des hommes d’Eirik Horneland et l’hiver qui s’est installé dans le Forez. Tous ces éléments combinés donnent la plus petite affluence de la saison pour les Verts.

Geoffroy-Guichard, c’est 34% de l’affluence de L2

Mais le site Evect a fait les comptes : même avec ces 21.589 spectateurs, l’ASSE a réuni 34% des supporters présents dans le stade de Ligue 2 le week-end dernier ! La deuxième meilleure affluence de la division a été Nancy-Clermont avec 9.726 spectateurs. Plus de deux fois moins ! Quand à la plus mauvaise (Pau-Amiens, 2.951 fans), elle était carrément sept fois moins importante ! Cela confirme qu’en Ligue 2 cette saison, il y a bien l’AS Saint-Etienne et les autres !

Evect précise que l’affluence moyenne de l’ASSE est descendue à 30.672 spectateurs après ce match contre Bastia. Il sera difficile de la remonter à l’occasion de la réception de Clermont, début 2026, car la tribune Charles-Paret sera une nouvelle fois fermée…