Pour Jérôme Alonzo, le RC Lens peut continuer à déjouer les pronostics jusqu’à la fin de la saison et imiter son rival lillois, sacré champion de France en 2021.

Vainqueur de ses six derniers matches de Ligue 1 de l’année, le RC Lens s’est emparé de la première place du classement et ne l’a plus lâchée. Les Sang et Or vont passer la trêve hivernale au chaud, à écouter les compliments de tous les observateurs, qui louent autant leur qualité de jeu que le travail exceptionnel de Pierre Sage et le recrutement intelligent de Jean-Louis Leca. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Jérôme Alonzo n’a pas dérogé à la règle. Mais l’ancien gardien du PSG est allé encore plus loin en traçant un parallèle entre ce RC Lens et le LOSC 2020-21, sacré champion de France.

« C’est une belle histoire qui peut durer »

« Si, en août, on nous avait dit que dans le haut du classement, il y aurait le PSG, l’OM, Lille et Monaco, tu aurais dit « Oui, évidemment ». Mais Lens ? Ce qu’ils ont réussi à faire avec pas grand-chose… Je rappelle que le directeur sportif, Jean-Louis Leca, était encore joueur il y a quelques mois. Il apprend encore son métier ! C’est son premier mercato ! Donc chapeau. Pareil pour les joueurs, pareil pour les supporters. Et Pierre Sage ? On en parle pas assez ! C’est un phénomène ! Partout où il passe, il réussit avec pas grand-chose. Je dis « Attention à Lens ! ». Est-ce qu’ils ne peuvent pas espérer si Paris et Marseille patinent ? Est-ce qu’on ne pense pas à Lille quand ils ont été champions ? C’est une belle histoire qui peut durer, je pense. »

Pour une fois, les supporters du RC Lens aimeraient que leur club imite le rival honni. En 2020-21, la bande à Galtier avait déjoué tous les pronostics et surpris des Parisiens qui ne s’étaient pas remis de leur échec en finale de la Champions League face au Bayern. Cette saison, le club de la capitale sort aussi d’une finale de C1 (remportée, celle-là) ayant un rapport avec le géant bavarois (lieu de la finale) et a parfois semblé avoir la tête ailleurs, alors pourquoi pas ?