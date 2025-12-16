Dans une vidéo diffusée ce mardi soir, Romain Molina révèle que l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, ne travaille jamais sur le jeu de ses adversaires.

Ce mardi soir, Romain Molina publie une vidéo sur YouTube dans laquelle il désigne ses tops et ses flops de la première partie de saison de Ligue 2. Sans surprise, le journaliste place l’ASSE dans la deuxième catégorie car elle n’est « que » 2e du classement – potentiellement 3e si le Red Star obtient les trois points sur tapis vert après l’arrêt de la rencontre à Bastia – et son jeu est très décevant compte-tenu de ses moyens. En plus de critiquer Kilmer Sports, accusé de dépenser sans compter et sans réussir à bâtir une équipe solide, notamment en défense, Molina fait une révélation sur Horneland.

Jamais de travail tactique sur l’adversaire

Selon lui, Eirik Horneland ne travaillerait jamais sur l’adversaire. Il se concentrerait sur l’amélioration de son équipe, sans jamais étudier les schémas des formations qu’il va rencontrer. Alors qu’à l’inverse, les rivaux des Verts ont bien étudié leurs forces et leurs faiblesses. On se rappelle que le Red Star, par exemple, avait beaucoup joué dans le dos de la défense de l’ASSE car celle-ci, en plus de mal jouer le hors-jeu, n’est pas très rapide. Et cela avait fonctionné à merveille puisque les joueurs du 93 s’étaient imposés 2-1. Ce soir-là, d’ailleurs, Horneland avait assuré que le problème n’était pas tactique alors qu’il semblait bien que c’était le cas.

En France, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, la tactique est une donnée essentielle du jeu de toutes les équipes. Le fait qu’Eirik Horneland ne travaille pas dessus, ne cherche jamais à contrer son adversaire ou à exploiter ses faiblesses, est forcément préjudiciable. Et ce sera encore pire en Ligue 1…