RC Lens : le score du match de Coupe de France est déjà connu

Par Raphaël Nouet - 16 Déc 2025, 21:39
La joie des Lensois après la victoire sur l'OGC Nice.
Vendredi, le RC Lens accueillera l’Entente Feignies-Aulnoye en 32es de finale de la Coupe de France. La rencontre sera dirigée par un arbitre avec qui les Sang et Or font toujours le même score.

Vainqueur de ses six derniers matches en Ligue 1, le RC Lens a toutes les raisons de penser qu’il enchaînera un septième succès vendredi, en 32es de finale de la Coupe de France. Car la rencontre se jouera à Bollaert et face à des amateurs, l’Entente Feignies-Aulnoye, qui évoluent en National 2. En plus, les supporters vont une fois de plus répondre présent puisque la barre des 33.000 billets vendus a déjà été franchie. Tous les augures sont en faveur des Sang et Or… jusqu’à l’arbitre.

Deux matches avec M. Paradis, deux victoires 2-1 !

En effet, c’est Guillaume Paradis qui dirigera la partie. Ce jeune arbitre de 32 ans évoluait en Ligue 2 la saison dernière. Il a été promu à l’intersaison, a dirigé le RC Lens à deux reprises pour un score identique : 2-1. La première fois, c’était au Havre lors de la 2e journée, la seconde à Angers lors de la 14e. Ce seront donc ses grands débuts à Bollaert mais le score est a priori assuré avec lui, qui porte si bien son nom quand il dirige le Racing…

On peut même penser que, vu la forme des Artésiens depuis quelques semaines et leur style de jeu tout en énergie, le score sera plus sévère…

RC Lens

