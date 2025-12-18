À LA UNE DU 18 DéC 2025
[22:07]FC Nantes : Castro fait ses adieux et snobe les Kita !
[21:55]FC Barcelone : des places pour le Clasico de mai déjà vendues à un montant scandaleux !
[21:30]RC Lens : Pierre Sage a sauvé la nouvelle star de Premier League
[21:18]OM, Stade Rennais Mercato : rebondissements pour El Karouani, un autre club français le suit !
[20:57]Stade Rennais : un protégé de Beye fan d’un joueur de l’OM
[20:06]RC Lens, OM Mercato : l’improbable liste des prétendants à Elye Wahi
[19:47]Le FC Barcelone vise un joueur s’étant moqué de lui !
[19:26]OM : Benatia a failli claquer la porte !
[19:14]Real Madrid : l’avenir de Kylian Mbappé lié à Désiré Doué (PSG) ?
[19:01]OL Mercato : un ex du PSG en approche
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Pierre Sage a sauvé la nouvelle star de Premier League

Par Raphaël Nouet - 18 Déc 2025, 21:30
💬 Commenter
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, applaudissant les supporters à la fin d'un match.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Pour un journaliste de RMC, le tournant dans la jeune carrière de Rayan Cherki, qui brille de mille feux avec Manchester City cette saison, a été sa rencontre avec Pierre Sage, aujourd’hui au RC Lens.

Dix jours après une passe décisive en coup du foulard contre Sunderland (3-0), Rayan Cherki a inscrit un but superbe avec Manchester City, hier, en quarts de finale de la League Cup, contre Brentford (2-0). Contrôle de la poitrine à 25 mètres des buts, feinte de frappe et tir du droit, son mauvais pied, dans la lucarne opposée ! De quoi enthousiasmer son manager, Pep Guarciola, qui a déclaré : « Quel but ! Quel but ! Même un ou une aveugle peut comprendre que c’était un but spécial. Il n’est pas nécessaire d’être un manager pour se rendre compte à quel point c’était beau ».

« Le momentum, c’est avec Pierre Sage »

Dans L’After ce soir, les journalistes en plateau ont évoqué le cas de l’ancien Lyonnais, qui a vraiment franchi un palier depuis un an. Pour Kevin Diaz, pas de doute, sa rencontre avec Pierre Sage a changé le cours de sa carrière : « J’ai commenté le premier match de Cherki sur RMC en octobre 2019. Le foot business a failli le broyer. Le momentum, c’est avec Pierre Sage. S’il arrive à prendre le pli à Man City, il aura tout gagné. Et c’est ce qu’il est en train de faire ».

A travers cette intervention, Diaz souligne une fois encore les qualités d’entraîneur de Pierre Sage. A Lyon, il avait repris une équipe promise à la relégation et l’avait conduite en Europe ainsi qu’en finale de Coupe de France. Limogé sur un coup de tête par John Textor, il a rebondi au RC Lens où, avec un effectif qui est loin d’être le meilleur de France, il obtient des résultats exceptionnels puisque le Racing est leader de L1 à la trêve hivernale. Le tout en ayant, comme avec Cherki, fait progresser ses hommes sur tous les plans.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot