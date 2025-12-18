Pour un journaliste de RMC, le tournant dans la jeune carrière de Rayan Cherki, qui brille de mille feux avec Manchester City cette saison, a été sa rencontre avec Pierre Sage, aujourd’hui au RC Lens.

Dix jours après une passe décisive en coup du foulard contre Sunderland (3-0), Rayan Cherki a inscrit un but superbe avec Manchester City, hier, en quarts de finale de la League Cup, contre Brentford (2-0). Contrôle de la poitrine à 25 mètres des buts, feinte de frappe et tir du droit, son mauvais pied, dans la lucarne opposée ! De quoi enthousiasmer son manager, Pep Guarciola, qui a déclaré : « Quel but ! Quel but ! Même un ou une aveugle peut comprendre que c’était un but spécial. Il n’est pas nécessaire d’être un manager pour se rendre compte à quel point c’était beau ».

« Le momentum, c’est avec Pierre Sage »

Dans L’After ce soir, les journalistes en plateau ont évoqué le cas de l’ancien Lyonnais, qui a vraiment franchi un palier depuis un an. Pour Kevin Diaz, pas de doute, sa rencontre avec Pierre Sage a changé le cours de sa carrière : « J’ai commenté le premier match de Cherki sur RMC en octobre 2019. Le foot business a failli le broyer. Le momentum, c’est avec Pierre Sage. S’il arrive à prendre le pli à Man City, il aura tout gagné. Et c’est ce qu’il est en train de faire ».

A travers cette intervention, Diaz souligne une fois encore les qualités d’entraîneur de Pierre Sage. A Lyon, il avait repris une équipe promise à la relégation et l’avait conduite en Europe ainsi qu’en finale de Coupe de France. Limogé sur un coup de tête par John Textor, il a rebondi au RC Lens où, avec un effectif qui est loin d’être le meilleur de France, il obtient des résultats exceptionnels puisque le Racing est leader de L1 à la trêve hivernale. Le tout en ayant, comme avec Cherki, fait progresser ses hommes sur tous les plans.