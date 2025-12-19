À LA UNE DU 19 DéC 2025
[09:27]OM Mercato : un club anglais prêt à miser gros sur Cresswell dès cet hiver ?
[09:06]PSG : les mots durs de l’entourage de Chevalier après son déclassement !
[08:49]Mbappé veut détrôner Ronaldo, Laporta fracasse le Real Madrid
[08:34]Stade Rennais Mercato : gros revirement de tendance pour Fofana et Blas
[08:19]RC Lens Mercato : Haïdara, 2 titulaires retenus et 2 flops vendus ?
[08:00]OL Mercato : négociations entamées pour Endrick (Real Madrid) et un premier coup dur !
[07:45]FC Nantes Mercato : encore 3 arrivées après Cabella… et un mauvais présage
[07:29]ASSE Mercato : 30 dossiers étudiés, 4 à 5 recrues attendues !
[07:14]OM Mercato : ça avance pour une piste à 10 M€, 6 départs dans les tuyaux !
[06:53]PSG Mercato : la direction dit non à un coup à 90 M€ !
RC Lens Mercato : Haïdara, 2 titulaires retenus et 2 flops vendus ?

Par Raphaël Nouet - 19 Déc 2025, 08:19

Le trio gagnant du RC Lens : Jean-Louis Leca, Benjamin Parrot et Joseph Oughourlian.

Le mercato hivernal devrait être plutôt calme du RC Lens où seul le milieu Amadou Haïdara (27 ans) devrait débarquer.

Même s’il a retrouvé de la puissance financière grâce à son opération dégraissage entamée à l’été 2024 et poursuivie en 2025 avec notamment les départs de Facundo Medina (22 M€ à l’OM) et Neil el Aynaoui (25 M€ à l’Inter Milan), le RC Lens ne devrait pas faire de folies cet hiver. Il sera attentif à des bonnes affaires mais, selon L’Equipe, en dehors d’Amadou Haïdara, dont l’arrivée est ficelée depuis plusieurs semaines, ça devrait être le calme plat. Le milieu malien, en échec au RB Leipzig, est un énorme coup qui va contenter Pierre Sage, déjà satisfait de son effectif.

Risser et Sangaré retenus

Le quotidien sportif explique « la porte sera fermée à double tour pour les profils les plus demandés (Risser, Sangaré) ». C’est que le RC Lens a un vrai bon coup à jouer cette saison, lui qui pointe en tête à la trêve hivernale. La perspective d’un deuxième titre de champion de France après celui de 1998 est réelle et, au pire, une place dans le Top 4 synonyme de qualification pour la Champions League est plus que probable. Raison pour conserver les meilleurs éléments. D’ailleurs, L’Equipe assure que les joueurs en fin de contrat en juin comme Adrien Thomasson, Malang Sarr et Wesley Saïd n’ont pas l’intention de partir cet hiver car ils son appâtés par le challenge artésien.

En revanche, la porte est « ouverte pour des joueurs sans temps de jeu, comme Jhoanner Chavez (23 ans) ou encore le Nigérian Hamzat Ojediran (22 ans), qui a des touches en Turquie et en MLS ».

