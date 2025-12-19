🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a dévoilé son groupe pour le 32e de finale de Coupe de France contre l’Entente Feignies-Aulnoye. Florian Thauvin et Mamadou Sangaré sont absents.

Des absences mais pas de surprises dans le groupe convoqué par Pierre Sage pour le match entre le RC Lens et l’Entente Feignies-Aulnoye ce soir. L’entraîneur sang et or avait laissé entendre en conférence de presse que Florian Thauvin serait mis au repos pour ce 32e de finale de Coupe de France et il savait qu’il ne pourrait pas compter sur Mamadou Sangaré, qui a rejoint la sélection malienne afin de disputer la Coupe d’Afrique des Nations. Voici le groupe du Racing pour l’affiche de ce soir !

Gardiens : Gurtner, Delplace, Risser.

Défenseurs : Aguilar, Celik, Baidoo, Udol, Sarr, Abdülhamid, Ganiou, Antonio.

Milieux : Bulatovic, Sylla, Bermont, Thomasson.

Attaquants : Sotoca, Edouard, Sima, Saïd, Guilavogui, Fofana.