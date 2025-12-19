À LA UNE DU 19 DéC 2025
[12:15]PSG : Chevalier vexé par un membre du staff de Luis Enrique ?
[11:57]ASSE Mercato : 4 grands d’Europe et le PSG en plus de Chelsea sur N’Guessan ?
[11:40]Revue de presse : Meunier voit le LOSC champion devant le RC Lens, le PSG et l’OM
[11:16]OM, ASSE, Stade Rennais Mercato : la cote d’Abdelli (SCO) va exploser !
[10:46]FC Barcelone : « mensonges », « infâme »… Laporta détruit le Real Madrid
[10:28]RC Lens : le groupe pour la Coupe de France avec 2 grosses absences
[10:20]Real Madrid : Vinicius impliqué dans une nouvelle polémique, Mbappé épargné
[09:59]FC Nantes Mercato : coup dur pour Lafont en Grèce ?
[09:27]OM Mercato : un club anglais prêt à miser gros sur Cresswell dès cet hiver ?
[09:06]PSG : les mots durs de l’entourage de Chevalier après son déclassement !
RC Lens : le groupe pour la Coupe de France avec 2 grosses absences

Par Raphaël Nouet - 19 Déc 2025, 10:28
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, félicitant le public de Bollaert.
L’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a dévoilé son groupe pour le 32e de finale de Coupe de France contre l’Entente Feignies-Aulnoye. Florian Thauvin et Mamadou Sangaré sont absents.

Des absences mais pas de surprises dans le groupe convoqué par Pierre Sage pour le match entre le RC Lens et l’Entente Feignies-Aulnoye ce soir. L’entraîneur sang et or avait laissé entendre en conférence de presse que Florian Thauvin serait mis au repos pour ce 32e de finale de Coupe de France et il savait qu’il ne pourrait pas compter sur Mamadou Sangaré, qui a rejoint la sélection malienne afin de disputer la Coupe d’Afrique des Nations. Voici le groupe du Racing pour l’affiche de ce soir !

Gardiens : Gurtner, Delplace, Risser.
Défenseurs : Aguilar, Celik, Baidoo, Udol, Sarr, Abdülhamid, Ganiou, Antonio.
Milieux : Bulatovic, Sylla, Bermont, Thomasson.
Attaquants : Sotoca, Edouard, Sima, Saïd, Guilavogui, Fofana.

