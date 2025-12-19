A deux jours du 32e de finale de Coupe de France contre l’OGC Nice, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a fait le point sur son effectif. Il y a beaucoup d’absents…

Classique du championnat de France, le 32 de finale de Coupe entre l’OGC Nice et l’AS Saint-Etienne va opposer deux grands blessés. Les Aiglons parce qu’ils restent sur neuf défaites d’affilée, les Verts parce qu’ils comptent beaucoup de forfaits. Leur entraîneur, Eirik Horneland, a fait le point ce vendredi et conférence de presse et ça fait peur : « En plus des absents annoncés, comme Joao Ferreira, Ebenezer Annan ou encore Joshua Duffus, Irvin Cardona est forfait. Il a pris une béquille face à Bastia après avoir été malade. Concernant les retours, on va tester Djylian N’Guessan. Il s’est entraîné toute la semaine. »

Des Verts au visage juvénile à Nice ?

Horneland a-t-il lu l’article de l’équipe sur son attaquant de 17 ans hier ? Il était dit que Chelsea avait formulé une offre de 8 M€ pour lui, repoussée par l’ASSE qui attend 12,5 M€. N’Guessan semble sur le point de quitter le Forez. Ce n’est sans doute pas un hasard si son entraîneur envisage de lui accorder du temps de jeu dimanche. Peut-être qu’en débutant cette affiche, Djylian N’Guessan reviendra sur sa décision de ne pas prolonger dans le Forez et restera finalement dans son club formateur…

En tout cas, Horneland a annoncé que l’ASSE présentera un visage juvénile à l’Allianz Riviera, qui sera à huis clos pour l’occasion : « J’ai beaucoup aimé les 20 minutes de Nadir El Jamali face à Bastia, où il est impliqué sur l’égalisation. Il a fait des différences balle au pied et a amené du surnombre. Lui, comme Kévin Pedro, Luan Gadegbeku ou encore Paul Eymard peuvent avoir un rôle à jouer ce dimanche ». Il se méfie en tout cas de Niçois touchés mais qui semblent aller un peu mieux : « Nice a fait un gros match à Lens, où ils ont mis beaucoup d’intensité face au leader de la L1. La qualité individuelle et le rythme d’une équipe de L1 sont plus élevés. Pour exister, il va falloir se mettre au niveau, notamment dans les tâches défensives. Je sens depuis le début de la semaine que les joueurs ont l’envie de défier cette adversité niveau L1 ».