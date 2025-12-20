Coupe de France : un drame évité pour le LOSC face à Lusitanos Saint-Maur

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Lille a validé son billet pour le tour suivant de la Coupe de France, non sans trembler face à une équipe de l’US Lusitanos Saint-Maur pleine de vaillance. Les Dogues ont longtemps buté sur un solide bloc amateur, avant de trouver la faille en toute fin de rencontre.

Un Petit Poucet qui pose des soucis à Lille

Dès le coup d’envoi, l’US Lusitanos Saint-Maur, pensionnaire de National 2, a affiché une détermination remarquable. Face à une équipe lilloise techniquement supérieure, les amateurs ont tenu tête, gênant la construction du jeu des Nordistes et profitant du moindre espace pour contrer.

Rigoureux derrière, Lusitanos n’a pas hésité à sortir de son camp. Meftah et Keita ont ainsi forcé les Lillois à rester extrêmement vigilants, offrant au public une première période animée et incertaine.

Les temps forts du match

Lille a monopolisé le ballon sans parvenir à concrétiser sa domination. Des occasions d’ouvrir le score ne manquent pas : Mbappé multiplie les courses, Haraldsson tente de faire la différence et Giroud apporte tout son impact dans la surface. Mais entre maladresse, manque de précision et régularité de la défense adverse, le score reste vierge à la pause.

Au retour des vestiaires, le rythme s’accélère. Haraldsson croit délivrer son équipe d’une superbe frappe enroulée, mais le but est annulé pour une faute. Pendant ce temps, Saint-Maur accentue la pression et oblige Bodart à des interventions décisives.

Lille délivré en fin de match

Malgré la tension qui monte, Lille insiste. Sur une action dans la surface, Broholm place une frappe déviée qui trompe le gardien adverse à la 80e minute. Un but libérateur pour les Dogues, au terme d’un suspense haletant.

Le scénario aurait pu basculer à tout instant, tant Lusitanos a continué à jouer crânement sa chance jusqu’aux dernières secondes. Le suspense a tenu tout le stade en haleine, chaque offensive créant la sensation qu’un renversement restait possible.

Un dernier frisson avant la qualification

Dans les ultimes minutes, Saint-Maur se procure une énorme balle d’égalisation : Bodart détourne une tentative puis le poteau sauve Lille in extremis. Avec sang-froid et sérieux, les Nordistes valident laborieusement leur qualification, reconnaissant sûrement la valeur du combat livré par leurs adversaires.

Ce match confirme le parfum unique de la Coupe de France, où l’exploit n’est jamais loin et où les favoris doivent toujours se méfier des « petits ».