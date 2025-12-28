Mercato : le PSG fait exploser le Real Madrid pour le successeur de Marquinhos

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le Paris Saint-Germain veut frapper fort sur le marché. Les dirigeants parisiens ont placé Ousmane Diomande en haut de leur liste pour renforcer la défense, avec une offre de 45 millions d’euros en préparation. Mais face à la position inflexible du Sporting et la féroce concurrence autour du jeune international ivoirien, ce dossier s’annonce comme l’un des plus tendus du mercato.

Le PSG accélère sur Ousmane Diomande, le Real Madrid le voulait

À Paris, le secteur défensif est devenu une priorité absolue. Après avoir structuré l’attaque et le milieu, le PSG veut muscler son arrière-garde avec un profil moderne et physique. Ousmane Diomande, du haut de ses 1,90 m, a rapidement séduit la cellule de recrutement parisienne. Luis Enrique apprécie sa capacité à démarrer le jeu, à intervenir des deux pieds et à se montrer solide dans les duels.

Cette offensive n’est pas passée inaperçue sur la scène européenne, le joueur étant déjà sous les radars de plusieurs grands clubs, comme le Real Madrid qui avait déjà coché son nom. Le club madrilène pourrait bien exploser s’il passe à côté de ce profil, étant donné que la défense est un chantier colossal au sein de la Maison Blanche, plus qu’à Paris.

Diomande, un profil rare en défense

Âgé de seulement 22 ans, Diomande incarne la nouvelle génération de défenseurs centraux hybrides. Polyvalent, il enchaîne les titularisations aussi bien axe gauche qu’axe droit, et brille par sa relance propre, courte ou longue. Puissance, lecture du jeu et rapidité font de lui un maillon recherché dans l’élite européenne.

Si ses statistiques ne frappent pas par le nombre de buts – aucun cette saison en championnat – sa régularité impressionne. Avec 12 matchs disputés cette saison, malgré avoir été freiné par une blessure, il s’impose comme le patron défensif du Sporting.

45 millions sur la table : la stratégie du PSG dévoilée

Paris ne tergiverse plus : 45 millions d’euros sont déjà réservés pour déloger le talent ivoirien de Lisbonne, comme le rapporte A Bola, qui cite le journaliste français Loïc Jégo. Ce montant positionne Diomande à la hauteur des plus gros investissements défensifs du club, notamment après le recrutement réussi de Willian Pacho. La logique est claire : préparer la relève à un Marquinhos désormais trentenaire, tout en respectant l’ADN du jeu prôné par Luis Enrique.

Au-delà du montant, l’un des critères phares recherchés est la capacité de relance sous pression, valeur chère à l’entraîneur espagnol. Cette stratégie s’inscrit pleinement dans une volonté de bâtir une défense capable de combiner robustesse et construction.

Sporting : clause, contrat et blindage XXL

Côté Sporting, la résistance s’organise fermement. Diomande est sous contrat avec les Leões jusqu’en 2027, avec une possible prolongation jusqu’en 2030 dans l’air. Sa clause libératoire, fixée à 80 M€, reste un outil majeur pour repousser les tentations venues d’ailleurs.

En faisant de l’ivoirien l’un de ses actifs majeurs, le Sporting entend envoyer un message fort : il faudra y mettre le prix pour espérer s’offrir son roc défensif. Le club portugais valorise sa stabilité et ses ambitions, alors que le joueur sort d’un retour en forme après blessure qui l’a relancé au plus haut niveau.

D’autres centraux portugais dans le viseur parisien

Le PSG ne veut pas se retrouver démuni si jamais le dossier Diomande venait à se compliquer. Tomás Araújo, du Benfica, figure aussi parmi les plans B parisiens du mercato défensif. Cette stratégie d’élargissement confirme l’intérêt croissant de Paris pour le marché portugais, reflet d’un vivier de talents reconnu.

Reste à savoir si Paris parviendra à convaincre le Sporting de lâcher l’un de ses joyaux, ou s’il faudra activer les alternatives. Toutes les options restent ouvertes…