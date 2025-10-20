Le club portugais a enregistré plusieurs bonnes nouvelles ce week-end.

L’OM est sur un nuage après sa victoire contre Le Havre (6-2), la 5e de rang toutes compétitions confondues pour le club phocéen, nouveau leader de Ligue 1. Le prochain rendez-vous pour Marseille, c’est dès mercredi en Ligue des champions sur le terrain du Sporting Portugal.

3 retours au Sporting

De son côté, le Sporting retrouve le sourire. Les Lions viennent de s’imposer à Paços de Ferreira (3-2) en Coupe du Portugal. Deuxièmes der leur championnat derrière le FC Porto, ils restent en C1 sur une défaite 2-1 contre Naples après leur victoire 4-1 contre le Kaïrat Almaty lors de la première journée. Mais surtout, d’après A Bola, ils pourront compter sur trois retours face à l’OM. Ousmane Diomandé a effectué son retour de blessure après deux mois d’absence ce week-end. Gonçalo Inàcio qui figurait sur le banc, sera lui aussi disponible face aux Phocéens, tout comme l’ailier uruguayen Maxi Araujo, laissé au repos ce week-end.