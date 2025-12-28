RC Lens Mercato : la priorité de l’été s’envole déjà, un géant anglais a mis le paquet

Lassine Sinayoko, révélation de l’AJ Auxerre et dynamiteur de la CAN, était tout proche de rejoindre le RC Lens l’été dernier. L’opportunité envolée, l’attaquant malien est désormais dans le viseur de Manchester United, prêt à tout pour le recruter à la fin de son contrat.

L’été du RC Lens : Sinayoko tout proche, puis évasion mancunienne

La piste était presque bouclée. Lors du dernier mercato estival, le RC Lens avait coché Lassine Sinayoko comme priorité offensive, convaincu par son profil explosif et sa marge de progression. Mais les négociations, longues et serrées, n’ont jamais abouti, marquées par la volte-face des dirigeants de l’AJA. Auxerre a donc réussi à retenir son buteur, repoussant le rêve lensois à la saison suivante, avec l’idée de le récupérer libre à l’issue de son contrat en juin 2026. Un scénario qui relançait l’espoir côté Sang et Or… jusqu’à ce que Manchester United accélère brutalement sur le dossier.

Un salaire XXL à United ?

À Old Trafford, le timing est parfait. Impressionné par le parcours de Sinayoko à la CAN – déjà buteur clé avec le Mali – et séduit par son impact en Ligue 1, United a avancé ses pions, selon Africa Foot. Les discussions s’intensifient autour d’une arrivée libre en 2026, avec un salaire XXL de 3 millions d’euros par an, sachant qu’il toucherait un peu plus d’un million brut à Auxerre. Un contrat alléchant qui place le club anglais en pôle pour rafler la mise, tandis que le joueur, concentré sur la sélection, laisse traîner le suspense.

Sinayoko, un parcours qui force le respect

À 26 ans, l’attaquant malien réalise une saison pleine sous les couleurs d’Auxerre, multipliant les performances : 16 matchs, 6 buts, 2 passes décisives et 1 356 minutes sur le pré. Sa valeur marchande explose, passant de 150 K€ en 2019 à 7 M€ en décembre 2025. Sur la scène internationale, Sinayoko affiche déjà 2 buts en autant de matchs sous le maillot des Aigles du Mali à la CAN 2025, prouvant sa régularité et sa montée en puissance.

Un dossier qui affole l’Europe

Si Manchester United accélère, d’autres clubs européens suivent le dossier de près, guettant l’évolution de ce buteur complet et versatile. Pour Sinayoko, l’enjeu est considérable : franchir un cap et évoluer dans un géant européen, mais aussi valoriser la formation africaine et française aux yeux du marché international.

Ce feuilleton est révélateur de la stratégie offensive de Manchester, décidé à attirer des profils athlétiques et modernes. Pour Sinayoko, c’est l’occasion de s’offrir une vitrine de prestige. Si Lens espérait encore réaliser un joli coup l’été prochain, notamment avec les influences des autres Maliens de l’effectif Sangaré et Haidara, le bras de fer semble désormais basculer du côté d’Old Trafford.

L’atout formation française, l’argument décisif ?

L’intérêt de Manchester United illustre la plus-value apportée par les joueurs issus de la Ligue 1 sur le marché des transferts. En ciblant Sinayoko, les Red Devils confirment leur stratégie de recrutements à forte progression, comme celui de Leny Yoro à l’été 2024.

Entre suspense, mercato XXL et rebondissements inattendus, l’avenir de Lassine Sinayoko s’annonce brûlant. Lens devra-t-il dire adieu à son ancien rêve ? Réponse dans les prochaines semaines.