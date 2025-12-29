Gaël Clichy débarque au SM Caen : la révolution d’un club blessé

Le SM Caen confie son renouveau à Gaël Clichy, fraîchement nommé coach principal pour bousculer la routine et viser la remontée. Un pari audacieux après une saison cauchemar qui place le club normand face à son destin.

Un électrochoc attendu à Caen après une descente douloureuse

La saison 2024-2025 a laissé des traces indélébiles dans les rangs du SM Caen. Relégué en National et loin des ambitions affichées, le club pointe à une discrète dixième place et a subi une élimination amère en Coupe de France face à Bayeux. Cette série noire a précipité la fin de l’ère Maxime d’Ornano, la direction détenue par la famille Mbappé ayant choisi de trancher pour remettre le projet sur de bons rails, comme le détaille ce retour sur le passage de d’Ornano.

Gaël Clichy, première expérience et grosse pression d’entrée

A 40 ans, Gaël Clichy endosse pour la première fois le costume d’entraîneur principal. Passé par Arsenal, Manchester City et les Bleus, fort de plus de 660 matches en pro, il va devoir s’imposer comme meneur face à un groupe en demande de repères. Après des expériences variées à l’étranger et aux côtés de Thierry Henry chez les Espoirs français, Clichy prend le pari du numéro un, décidé à impulser une nouvelle énergie à Caen. Le passage de flambeau, retracé dans cette analyse des coulisses par Eurosport, symbolise ce virage fort.

Un staff rajeuni, un effectif à ressouder et un objectif clair

Pour accompagner cette nouvelle ère, Marvin Esor rejoint le staff caennais apportant fraîcheur technique, sans bouleverser le noyau déjà en place. Ce choix d’équilibre entre continuité et nouveauté vise à ressouder un effectif marqué par le doute. Remonter en Ligue 2 reste l’objectif numéro un, très clairement affiché par la famille Mbappé depuis la reprise du club. Le premier entraînement piloté par Clichy dès lundi sera très scruté par des supporters en quête de frissons. L’analyse de RMC Sport revient sur la dynamique impulsée par la direction.

Une relance sous tension, une région derrière son club

Pour Gaël Clichy et Caen, c’est l’heure de vérité. Entre montée en pression, grand saut pour l’ex-international, et impatience de tout un territoire, la saison s’annonce décisive. La mission est simple : retrouver la Ligue 2 et raviver la fierté d’un peuple normand qui n’attend que de vibrer à nouveau.