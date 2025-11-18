Equipe de France : un an après, Mbappé a refait le coup de Stockholm !

Le capitaine des Bleus s’est offert une nouvelle escapade controversée…

Auteur d’un doublé contre l’Ukraine (4-0) jeudi dernier, Kylian Mbappé a été remis à la disposition du Real Madrid et il n’a pas participé au match des Bleus en Azerbaïdjan (3-1) dimanche. Cela lui a valu quelques critiques, des accusations de passe-droit notamment, mais selon Deschamps, il n’y a pas de blessure « diplomatique » de Mbappé… « Kylian a toujours une inflammation à la cheville, a réagi le sélectionneur en conférence de presse. J’estime qu’il n’y avait aucun risque à prendre, du fait qu’on est déjà qualifiés. Comme c’est le cas avec Eduardo Camavinga ».

Un an après la Suède, il quitte les Bleus pour Dubaï

Pourtant, Mbappé n’a pas quitté les Bleus pour rejoindre Madrid. Il s’est en effet envolé pour Dubaï où il a été aperçu à l’hôtel Atlantis The Royal mais aussi en présence d’autres célébrités à un club de padel. Le chanteur Dadju a reposé lundi une story Instagram dans laquelle on peut voir Mbappé en tenue de sport. « Merci à notre ami et champion Kylian Mbappé de nous avoir rendu visite aujourd’hui », a écrit Nasser Goulamhoussen, producteur de tournée et agent d’artistes. Pour rejoindre Dubaï, Mbappé a effectué un trajet d’environ 6h40. C’est une heure de plus que le vol des Bleus pour Bakou (5h10 en moyenne). Une virée qui rappelle son escapade controversée à Stockholm il y a un an. Mbappé avait déjà été laissé à disposition du Real Madrid alors que les Bleus étaient sur le pont, et il était parti faire la fête en Suède. Une escapade qui avait pris d’autres proportions puisqu’il avait été visé par une plainte pour viol, classée depuis sans suite…