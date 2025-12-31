L’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, était présent devant les médias ce mercredi, deux jours avant le déplacement à Toulouse pour le compte de la 17e journée de Ligue 1.

Aguilar absent contre Toulouse

« Nous avons deux joueurs à la CAN, deux blessés longue durée, Chavez et Gradit, et nous avons Ruben Aguilar, qui sera indisponible pour vendredi. Il a ressenti une petite gêne musculaire dans le travail post-match de Coupe de France. On ne va pas prendre de risque. On le préserve. »

Ses souhaits pour 2026

« Je souhaite que tout continue. On a eu beaucoup de rappels à l’ordre sur la santé. J’avoue que quand j’étais jeune, je ne faisais pas trop attention à ça. Quand on me souhaitait la santé pour la nouvelle année, je prenais ça comme un simple mot mais ça a réellement de la valeur et j’espère qu’on en aura tous. Sportivement, j’espère qu’on va continuer à développer notre jeu pour maintenir notre ambition. »

Des joueurs sérieux pendant les fêtes

« On a retrouvé nos joueurs comme on les a laissés, avec la même énergie, la même volonté de continuer notre projet. Au vu de ce que nous renvoient les chiffres, j’estime qu’ils ont bien travaillé pendant la période de trêve. »

Ce qu’il attend de la recrue Amadou Haïdara

« Haïdara est un joueur expérimenté. Il a prouvé à Leipzig qu’il était un joueur de très haut niveau. On attend de lui qu’il apporte sa connaissance du très haut niveau et ses qualités. On attend de lui qu’il apporte une plus-value par rapport à ce qu’on avait jusque-là. »

Atteindre au plus vite la barre des 52 points

« On veut continuer à développer notre jeu collectif et ne pas se contenter de ce qu’on fait de bien. On est dans une progression dans les différents domaines du jeu mais il y a encore de la marge. On veut se fixer plusieurs objectifs et la première échéance est d’atteindre la barre des 52 points, qui permet de se qualifier pour l’Europe.