ASSE Mercato : qui es-tu, Raykkonen ?

Le jeune attaquant brésilien de l’International, Raykkonen, serait dans le viseur de l’ASSE. Portrait.

Dans l’optique de renforcer son secteur offensif sur le long terme, l’AS Saint-Étienne prospecterait en Amérique du Sud et serait intéressée par Raykkonen, jeune attaquant brésilien de 17 ans évoluant actuellement à l’Internacional. On vous en dit plus sur ce joueur de 17 ans.

Prêté à l’International, il appartient à Goias

Raykkonen est actuellement prêté à l’International par Goias, et ce jusqu’au 31 janvier prochain. Cette saison, le natif de Mãe do Rio a disputé 8 matchs toutes compétitions confondues avec l’International, sans encore se montrer décisif. Il a aussi joué 9 matchs avec l’équipe U17 des Colorades où il s’est montré beaucoup plus décisif (6 buts). Ce dossier est complexe pour les Verts puisque l’International dispose d’une priorité d’achat jusqu’au 31 janvier pour recruter définitivement Raykkonen.

Raykkonen, un avant-centre moderne

Du haut de ses 1m87, Raykkonen possède un physique impressionnant pour son âge. Avant-centre complet, il se distingue par sa capacité à jouer dos au but, à peser sur les défenses et à participer au jeu collectif. Autant de qualités qui en font un profil d’attaquant moderne.

Raykkonen représente ainsi un pari à long terme pour l’ASSE, qui doit faire face à la concurrence du FC Porto, de Leeds, de Newcastle, de Flamengo, de Santos et de Gremio dans ce dossier.