À LA UNE DU 1 JAN 2026
[14:00]FC Barcelone Mercato : triple coup dur pour Goretzka (Bayern)
[13:27]Liam Rosenior sur le point de quitter Strasbourg !
[13:01]ASSE : Gomis revient sur son transfert à l’OL et ça fait mal !
[12:45]RC Lens : Toulouse a une revanche à prendre sur un Sang et Or
[12:23]PSG : au Brésil aussi, le club a réalisé un exploit historique
[12:00]OM : Aubameyang sanctionné !
[11:37]FC Barcelone Mercato : un intérêt pour Maza, révélation de la CAN ?
[11:02]ASSE : un Vert rabaisse Arsenal par rapport au Chaudron
[10:42]FC Barcelone Mercato : Neymar a clos le débat sur son retour
[09:58]PSG Mercato : le PFC en passe de devancer Campos pour une pépite de L1
RC Lens : Toulouse a une revanche à prendre sur un Sang et Or

Par Raphaël Nouet - 1 Jan 2026, 12:45
💬 Commenter
Saud Abdulhamid félicité après un but avec le RC Lens contre Feignies.
Vendredi soir, la Ligue 1 reprendra par un alléchant TFC-RC Lens. Le latéral saoudien Saud Abdulhamid devrait être titularisé par Pierre Sage en l’absence de Ruben Aguilar. Il était désiré par les Violets l’été dernier…

Hier en conférence de presse, Pierre Sage a annoncé le forfait de Ruben Aguilar pour le déplacement à Toulouse vendredi. Le latéral droit du RC Lens souffre d’un problème musculaire depuis la fin décembre. Ne souhaitant prendre aucun risque avec ses joueurs alors que le mois de janvier s’annonce chargé, l’entrapineur sang et or a donc décidé de laisser son joueur au repos. C’est le Saoudien Saud Abdulhamid qui devrait être titularisé dans le couloir droit. Ce serait sa troisième titularisation après Metz (0-2) et Feignies (3-1). Et le fait qu’elle se produise à Toulouse est un clin d’œil du destin.

Le Racing avait chambré le TFC après le recrutement du Saoudien

En effet, l’été dernier, le TFC était l’un des deux clubs français intéressés par Saud Abdulhamid. Le site Les Violets rappelle que le club haut-garonnais s’est intéressé au Saoudien dès 2024. Mais c’est vraiment un an plus tard, au moment où l’AS Roma a fait part de sa volonté de s’en séparer, qu’il a fait le forcing pour le recruter. Il avait même inclus une option d’achat dans son offre de prêt. Mais c’est le Racing qui a décroché la timbale, se permettant même de chambrer le TFC dans sa vidéo de présentation, comme le rappelle Les Violets.

Saud Abdulhamid pourrait donc avoir droit à un petit traitement de faveur de la part du Stadium vendredi soir. A condition qu’il soit titularisé, ce qui a des chances de se produire puisqu’il a brillé contre Feignies avec un but et une passe décisive…

