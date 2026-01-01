À LA UNE DU 1 JAN 2026
[09:32]OM Mercato : l’aveu déchirant de Ben Seghir sur son arrivée avortée à Marseille
[09:18]Real Madrid Mercato : Vinicius Jr met fin aux spéculations sur son avenir !
[09:04]Stade Rennais Mercato : Lepaul, un courtisan en moins grâce à Kalimuendo ?
[08:35]OL Mercato : Endrick enfin officialisé, ses premiers mots de Gone sont… pour l’ASSE !
[08:24]ASSE : Xabi Alonso (Real Madrid) convoqué au chevet d’Eirik Horneland
[08:05]FC Nantes Mercato : la priorité après Aboukhlal et Sissoko est connue
[07:46]RC Lens : un international tricolore en plus de Thauvin bientôt chez les Sang et Or ?
[07:28]Real Madrid : miracle pour Mbappé, finalement disponible pour la Supercoupe ?
[07:08]OM Mercato : le FC Barcelone accélère pour une cible phocéenne
[06:51]PSG Mercato : les 2 premières recrues de 2026 sont connues !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : un international tricolore en plus de Thauvin bientôt chez les Sang et Or ?

Par Raphaël Nouet - 1 Jan 2026, 07:46
💬 Commenter
Florian Thauvin et Matthieu Udol en discussion lors de Metz-Lens.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

En conférence de presse, hier, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a milité pour que son piston gauche Matthieu Udol soit appelé en équipe de France.

Alors que vient de s’ouvrir le marché hivernal des transferts, le RC Lens pourrait bientôt accueillir un nouvel international. Mais il ne s’agirait pas d’une recrue. Le joueur est déjà présent dans l’effectif sang et or et son entraîneur, Pierre Sage, milite pour qu’il soit appelé au plus vite en équipe de France : « Je serais très content que Matthieu (Udol) soit récompensé de cette manière-là, parce que ça sous-entendrait qu’il continue à être performant comme il l’a été et que notre équipe continue à bien fonctionner. Son objectif personnel passera par de bonnes performances comme il le fait depuis le début de saison, et tout le monde y gagnera. On va l’encourager à avoir cet objectif ».

Il y a une place à prendre chez les Bleus !

Arrivé de Metz à l’intersaison, le latéral gauche s’est parfaitement à son rôle de piston. En plus d’être efficace défensivement, il porte le danger dans le camp adverse, lui qui a déjà délivré cinq passes décisives en Ligue 1. La plupart des suiveurs du Racing estiment qu’il mériterait effectivement un appel de Didier Deschamps, qui rencontre tant de difficultés au poste de latéral gauche depuis que Théo Hernandez est parti en Arabie Saoudite. L’ancien Milanais est toujours titulaire mais son niveau a drastiquement chuté. En concurrence avec lui, le Madrilène Ferland Mendy est souvent blessé alors que Lucas Digne (Aston Villa) est davantage un remplaçant.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Comme l’a dit Pierre Sage, une convocation de Matthieu Udol en équipe de France passera forcément par de grandes prestations avec le RC Lens. Cela commence dès demain soir sur le terrain du TFC !

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot