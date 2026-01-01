En conférence de presse, hier, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a milité pour que son piston gauche Matthieu Udol soit appelé en équipe de France.

Alors que vient de s’ouvrir le marché hivernal des transferts, le RC Lens pourrait bientôt accueillir un nouvel international. Mais il ne s’agirait pas d’une recrue. Le joueur est déjà présent dans l’effectif sang et or et son entraîneur, Pierre Sage, milite pour qu’il soit appelé au plus vite en équipe de France : « Je serais très content que Matthieu (Udol) soit récompensé de cette manière-là, parce que ça sous-entendrait qu’il continue à être performant comme il l’a été et que notre équipe continue à bien fonctionner. Son objectif personnel passera par de bonnes performances comme il le fait depuis le début de saison, et tout le monde y gagnera. On va l’encourager à avoir cet objectif ».

Il y a une place à prendre chez les Bleus !

Arrivé de Metz à l’intersaison, le latéral gauche s’est parfaitement à son rôle de piston. En plus d’être efficace défensivement, il porte le danger dans le camp adverse, lui qui a déjà délivré cinq passes décisives en Ligue 1. La plupart des suiveurs du Racing estiment qu’il mériterait effectivement un appel de Didier Deschamps, qui rencontre tant de difficultés au poste de latéral gauche depuis que Théo Hernandez est parti en Arabie Saoudite. L’ancien Milanais est toujours titulaire mais son niveau a drastiquement chuté. En concurrence avec lui, le Madrilène Ferland Mendy est souvent blessé alors que Lucas Digne (Aston Villa) est davantage un remplaçant.

Comme l’a dit Pierre Sage, une convocation de Matthieu Udol en équipe de France passera forcément par de grandes prestations avec le RC Lens. Cela commence dès demain soir sur le terrain du TFC !