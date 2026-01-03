À LA UNE DU 3 JAN 2026
ASSE : les Verts peuvent trembler, l’année 2026 s’annonce chaotique !

Par William Tertrin - 3 Jan 2026, 06:00
💬 Commenter
Eirik Horneland (ASSE)
Avant de lancer son année 2026, l’ASSE a vu une voyante prédire des événements peu réjouissants pour cette deuxième partie de saison.

À l’aube de lancer son année 2026 avec un déplacement au Mans, l’AS Saint-Étienne est 3e du classement de Ligue 2, avec toutes ses chances de montée encore intactes. Pourtant, malgré des statistiques encourageantes et une saison encore ouverte, le sentiment autour du club reste mitigé : les performances sont irrégulières et la continuité fait défaut, laissant persister un doute sur la capacité de l’équipe à franchir un cap décisif.

Pas de prédictions réjouissantes pour l’ASSE

Dans ce climat d’incertitude, ICI Saint-Étienne Loire a opté pour une approche inattendue en faisant intervenir une voyante avec 20 ans d’expérience, Cassandre, pour commenter l’avenir sportif du club et lancer l’année 2026. Selon elle, un changement d’entraîneur pour remplacer Eirik Horneland pourrait relancer la dynamique, mais la montée en Ligue 1 ne serait pas au rendez-vous en 2026.

Sa prédiction, plutôt pessimiste, reflète moins une certitude qu’un écho symbolique des interrogations qui traversent supporters et observateurs. Censée rouler sur ce championnat, l’ASSE a peut-être été surprise de l’adversité qui règne en L2 cette saison, et ce déplacement importantissime au Mans devra être bien négocié, sous peine de relancer les interrogations, déjà nombreuses à mi-parcours…

