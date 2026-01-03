À LA UNE DU 3 JAN 2026
Le Mans – ASSE : un Vert se satisfait du nul, un autre un peu moins

Par Fabien Chorlet - 3 Jan 2026, 23:24
💬 Commenter
Dennis Appiah lors de Le Mans - ASSE
Mickaël Nadé et Dennis Appiah se sont exprimés en zone-mixte après le match nul de l’ASSE face au Mans (0-0).

Au terme d’un match globalement équilibré, l’AS Saint-Étienne a été accroché ce samedi soir par Le Mans (0-0), à l’occasion de la 18e journée de Ligue 2. Les Verts ont dominé les débats en première période, avant de subir en seconde période. Les hommes d’Eirik Horneland peuvent regretter néanmoins les trois occasions manquées par leur avant-centre, Lucas Stassin. Après la rencontre, deux Stéphanois se sont arrêtés en zone-mixte : Mickaël Nadé et Dennis Appiah.

Les réactions de Nadé et Appiah

Mickaël Nadé : « C’est un point pris à l’extérieur. On va se satisfaire de ça. Pour moi, c’est quelque chose de bien parce qu’on aurait aussi bien pu perdre que gagner. Ça fait un match nul. On a eu une belle mentalité tous ensemble. Aujourd’hui, on a fait un clean-sheet, on n’a pas pris de but. On aurait pu marquer, on ne l’a pas fait. Dans l’ensemble, le point pris est une bonne chose. »

Dennis Appiah : « Si on parle que du match, on a des regrets. Mais on arrive à pas prendre de but, déjà ça c’est bien, ça faisait un petit moment. On doit capitaliser sur ça. En première période, on a trois grosses situations qui peuvent nous permettre d’être devant, même si eux en ont une grosse aussi. Gautier (Larsonneur) fait un bel arrêt. (…) On prend un point à l’extérieur, c’est pas dégueu. Il faut capitaliser à domicile. Si on fait nul à l’extérieur et trois points à domicile, on ne sera pas trop loin. On n’est pas forcément satisfait de ce point. Mais chaque point est bon à prendre. »

Propos receuillis par notre correspondant au Mans, Fabien Chorlet.

