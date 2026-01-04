RC Lens Mercato : Guilavogui a un prétendant sérieux, son remplaçant est déjà tout trouvé

Morgan Guilavogui pourrait bien quitter le RC Lens cet hiver, alors que la direction sang et or aurait déjà son remplaçant sous la main. En effet, Rémy Labeau-Lascary, très intéressant en prêt à Brest, s’impose comme la solution idéale en attaque en vue de l’été prochain.

Guilavogui, un départ de plus en plus probable

Morgan Guilavogui vit une première partie de saison mitigée sous les couleurs du RC Lens. Avec seulement 457 minutes de jeu en Ligue 1 et un statut de remplaçant, l’ailier guinéen ne parvient pas à s’imposer durablement. Ses entrées en jeu ne donnent pas vraiment satisfaction, et son rachat l’été dernier en provenance du club allemand de St. Pauli n’est pas une idée de génie. Son envie de retrouver du temps de jeu s’intensifie, alors qu’une porte vers un retour à l’étranger, notamment à… St. Pauli, pourrait s’ouvrir si le club allemand se montre offensif sur le dossier.

Comme rapporté par le média allemand Hamburger Abendblatt, Andreas Bornemann, directeur sportif de St. Pauli, n’a pas nié l’éventualité d’un retour de Guilavogui, même si le dossier n’est pas simple.

« Nous irions chercher Morgan si c’était possible – et il a également passé un excellent moment ici. Il joue à chaque fois, même s’il entre tard dans le match et que cela ne le satisfait pas. Inversement, nous ne céderions pas un joueur de notre onze de départ si nous étions leaders du championnat – sauf si quelqu’un nous inonde d’argent. Pour le moment, il est difficile de voir qu’une transaction soit possible de la part du club. Bien sûr, nous nous renseignons auprès de son agent et il y a toujours des contacts, même avec les joueurs autour de Morgan. Mais je ne veux pas créer de fausses attentes ou d’espoirs. Morgan a relancé sa carrière ici, s’est fait des amis et a passé un excellent moment dans un club fantastique, dans une ville formidable. Il a clairement exprimé cet été qu’il aimerait rester ici. Cependant, c’est un équilibre délicat. Il ne faut pas oublier que c’est un joueur qui joue chaque semaine. Il y a des supporters qui ne verraient pas d’un très bon œil que nous racontions que Morgan aimerait revenir. »

On peut douter de ça tout de même, étant donné que Guilavogui cristallise beaucoup de critiques de la part des supporters lensois, parfois un peu durs.

Labeau Lascary, l’arme offensive déjà dans l’ombre

En attendant, le staff lensois pourrait déjà avoir le nom d’un éventuel remplaçant à Guilavogui. Ce n’est autre que… Rémy Labeau-Lascary, prêté cette saison à Brest, multiplie les prestations solides, en témoigne sa belle passe décisive ce dimanche face à Auxerre. Son intégration en Ligue 1 et son impact grandissant font de lui un successeur naturel. Le jeune attaquant affiche une belle montée en puissance et coche toutes les cases pour renforcer l’effectif dès son retour.

La stratégie du RC Lens au mercato d’hiver

Si une offre satisfaisante venait à être déposée pour Guilavogui, le RC Lens ne s’opposerait probablement pas à son départ, d’autant que la place de titulaire reste inaccessible pour l’ailier cette saison. Le club pourrait alors faire six mois avec un attaquant de moins, en attendant l’été prochain pour intégrer pleinement Labeau-Lascary fans l’effectif.

Un mercato sous contrôle, entre ambition et réalisme

Même si le nom de Guilavogui circule avec insistance, rien ne se fera sans un accord financier favorable pour Lens (acheté 4 millions d’euros en 2023, il avait été racheté 1,5 million l’été dernier). Mais la tentation d’un nouveau défi reste palpable, tandis que la dynamique de Labeau-Lascary offre une assurance pour l’avenir.

Avec cette gestion stratégique, le RC Lens se donne les moyens d’aborder la deuxième partie de saison sans perdre en ambitions offensives, tout en maîtrisant son mercato d’hiver.