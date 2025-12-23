RC Lens Mercato : un transfert tombé du ciel cet hiver, les supporters se frottent les mains

En pleine tourmente sur le plan offensif, Sankt Pauli ravive la piste menant à Morgan Guilavogui. L’attaquant du RC Lens, déjà courtisé lors du dernier mercato estival, demeure un profil suivi de près alors que le club allemand cherche désespérément un nouveau souffle devant le but. À l’approche d’un hiver décisif, l’avenir du joueur guinéen prend un tournant crucial pour les deux clubs.

Une attaque en panne : Sankt Pauli en quête de solutions

Le constat est sans appel : Sankt Pauli n’y arrive pas en Bundesliga. Désormais barragiste, le club hambourgeois affiche la pire attaque du championnat, avec seulement 13 buts inscrits en 15 matches. Une inefficacité qui pèse lourd dans la lutte pour le maintien, et oblige la direction à revoir ses plans offensifs à l’aube du mercato hivernal.

Dans cette quête de solutions, le nom de Morgan Guilavogui revient en force, selon le quotidien allemand Hamburger Abendblatt. Son passage la saison dernière au club — marqué par 7 buts et 4 passes décisives en 27 matchs — reste gravé dans les mémoires. La relance de ce dossier devient une piste privilégiée pour tenter de réanimer un secteur en grande difficulté.

Morgan Guilavogui, un profil déjà ciblé l’été dernier

Sankt Pauli avait déjà tenté le coup l’été dernier. À la faveur d’un prêt réussi, le club souhaitait alors lever l’option d’achat de Guilavogui. Le RC Lens a toutefois tranché autrement, activant une clause de rachat à hauteur de 4,5 millions d’euros, interrompant les espoirs allemands. Resté dans l’Artois après un transfert à Southampton finalement avorté, l’attaquant guinéen a été utilisé à 15 reprises cette saison (dont 4 titularisations) par le staff lensois, même s’il reste très discret sur le plan de la finition avec un seul but inscrit cette saison.

La position du RC Lens et les enjeux financiers

L’équation est complexe pour Sankt Pauli. Le club allemand affiche des ambitions limitées par des finances fragiles, ce qui rend toute opération d’envergure difficile. De son côté, le RC Lens ne s’ouvre à aucune hypothèse de nouveau prêt cet hiver. Les dirigeants artésiens ne seraient enclins à discuter que d’une vente ferme, ce qui pourrait doucher l’enthousiasme des Hambourgeois, contraints de surveiller leurs dépenses alors que l’urgence sportive est pressante.

Derrière cette prudence se dessine un enjeu de taille pour Lens : ne pas brader un joueur qui reste apprécié dans le vestiaire, et dont la valeur de marché n’a pas suffisamment décollé lors de la première partie de saison. Difficile donc d’imaginer un départ à moindre coût, alors que chaque euro compte dans la gestion du groupe à court et moyen terme.

Les supporters lensois sont unanimes

Contrairement à des Thauvin, Risser, Sangaré, ou encore Udol, Guilavogui ne jouit pas de la même popularité auprès des supporters du RC Lens, qui voient sans doute un transfert cet hiver comme un petit miracle, étant donné qu’il ne réussit pas vraiment à se mettre en valeur au RCL. Si certains fans sang et or refusent d’être catégoriques et reconnaissent tout de même certaines qualités de Guilavogui, la plupart n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de voir l’ancien du Paris FC se relancer ailleurs.

« Le prix de cet été au final 😅 si ça se fait, ça serait un moindre mal et une bonne nouvelle pour toutes les parties » « Il a fait bonne impression là-bas, faut profiter. Il n’arrive pas à être décisif avec Lens, si on ne le vend pas cet hiver, ça va devenir compliqué » « On vous l’emballe ? C’est pour offrir ? » « Le Père Noël existe donc 😳 » « Je l’emmène direct s’il faut, je leur donne même ».

Quel avenir pour Guilavogui lors du mercato d’hiver ?

L’incertitude domine alors que le marché des transferts approche. Si Sankt Pauli garde espoir de faire revenir Guilavogui, la réalité économique pourrait forcer les dirigeants allemands à revoir leurs ambitions ou à chercher un autre profil. Pour le joueur, une porte reste entrouverte vers l’Allemagne, là où il avait su rebondir et s’imposer, mais le RC Lens tient à garder la main sur les négociations.

La situation de Guilavogui reflète parfaitement les enjeux du mercato d’hiver : des besoins urgents pour Sankt Pauli, une gestion calculée pour Lens, et au centre, un joueur dont la trajectoire reste à écrire ces prochaines semaines. Les décisions à venir pourraient bien peser lourd dans la saison des deux clubs, entre volonté de renforcer une attaque en souffrance d’un côté et stratégie de valorisation de l’effectif de l’autre.