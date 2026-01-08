À LA UNE DU 8 JAN 2026
[12:09]OM Mercato : un premier gros problème se pose avec Abdelli !
[11:30]Revue de presse : le LOSC cible une révélation du SCO, Keller perd son calme à Strasbourg
[10:39]RC Lens : déjà 2 bonnes nouvelles pour Sage en prévision du match contre Auxerre
[10:18]PSG – OM : Rulli se prend un scud du Real Madrid
[09:54]PSG – OM : Riolo prend al-Khelaïfi pour fracasser le Trophée des champions
[09:35]FC Barcelone Mercato : Chelsea prêt à miser 150 M€ sur un Blaugrana !
[09:08]PSG Mercato : une pépite de la CAN à 100 M€ détournée par la Premier League !
[08:49]ASSE : changement radical chez Horneland, les Verts applaudissent !
[08:29]Le derby de Madrid éclipsé par un FC Barcelone phénoménal
[08:16]Stade Rennais Mercato : à la lutte avec l’OL pour un défenseur du PSG
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : déjà 2 bonnes nouvelles pour Sage en prévision du match contre Auxerre

Par Raphaël Nouet - 8 Jan 2026, 10:39
💬 Commenter
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du match à Toulouse.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Dans neuf jours, le RC Lens accueillera l’AJ Auxerre pour la 18e journée de Ligue 1. Les Bourguignons seront diminués par deux absences…

Ce week-end, c’est Coupe de France. Mais dès la semaine prochaine, le Racing Club de Lens sera de nouveau sur le pont pour défendre sa première place en Ligue 1. Les Sang et Or seront opposés à l’AJ Auxerre. Les Bourguignons connaissent une saison très compliquée après avoir brillé lors de la précédente. Ils sont redescendus dans la zone rouge le week-end dernier après leur défaite à Brest (0-2) alors que le FC Nantes s’imposait au Vélodrome (2-0). Comble de malchance, ils se présenteront à Bollaert avec deux joueurs en moins !

L’AJA sera privée de deux joueurs

En effet, la commission de discipline a confirmé hier que le latéral Gidéon Mensah et le milieu défensif Elisha Owusu seront suspendus lors de la prochaine journée de championnat en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Pas de déplacement à Lens pour deux, donc. Mais le Racing sera lui aussi handicapé, quoi que plus légèrement puisque la même commission de discipline a sanctionné la Marek d’une fermeture partielle suite à l’usage de fumigènes lors du match contre Nice (0-2).

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Mais c’est bien sûr l’AJA qui sera le plus pénalisé. Déjà qu’au complet elle aurait eu du mal face à un Racing qui carbure au super depuis deux mois…

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot