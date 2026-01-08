Dans neuf jours, le RC Lens accueillera l’AJ Auxerre pour la 18e journée de Ligue 1. Les Bourguignons seront diminués par deux absences…

Ce week-end, c’est Coupe de France. Mais dès la semaine prochaine, le Racing Club de Lens sera de nouveau sur le pont pour défendre sa première place en Ligue 1. Les Sang et Or seront opposés à l’AJ Auxerre. Les Bourguignons connaissent une saison très compliquée après avoir brillé lors de la précédente. Ils sont redescendus dans la zone rouge le week-end dernier après leur défaite à Brest (0-2) alors que le FC Nantes s’imposait au Vélodrome (2-0). Comble de malchance, ils se présenteront à Bollaert avec deux joueurs en moins !

L’AJA sera privée de deux joueurs

En effet, la commission de discipline a confirmé hier que le latéral Gidéon Mensah et le milieu défensif Elisha Owusu seront suspendus lors de la prochaine journée de championnat en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Pas de déplacement à Lens pour deux, donc. Mais le Racing sera lui aussi handicapé, quoi que plus légèrement puisque la même commission de discipline a sanctionné la Marek d’une fermeture partielle suite à l’usage de fumigènes lors du match contre Nice (0-2).

Mais c’est bien sûr l’AJA qui sera le plus pénalisé. Déjà qu’au complet elle aurait eu du mal face à un Racing qui carbure au super depuis deux mois…