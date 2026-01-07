Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Comme But Football Club vous l’a déjà indiqué fin décembre, l’avenir de Gessime Yassine (20 ans) semble se diriger vers le RC Strasbourg au mercato.

L’avenir de Gessime Yassine semble enfin se dessiner. Comme But Football Club l’a fait savoir le 24 décembre dernier, le jeune milieu offensif marocain est proche de rejoindre le RC Strasbourg au mercato. Media Foot confirme que le club alsacien a pris une longueur d’avance dans ce dossier et entretient des relations privilégiées avec l’entourage du joueur.

« Nos sources à Dunkerque affirment qu’une nette avancée s’est opérée ces derniers jours, indique le journaliste Matthieu Ferrand. Le club de BlueCo aurait pris le lead dans le week-end, la relation entre le club alsacien et l’entourage du milieu de terrain marocain étant excellente. Ce lundi soir, l’optimisme est de rigueur côté strasbourgeois. Pour autant, comme dans chaque dossier mercato, il faut être prudent… »

Le départ de Rosenior a ralenti le dossier Yassine

L’actualité récente renforce encore la cote de Yassine. Lundi, face au MHSC à la Mosson (3-1), l’ailier droit de 20 ans a ouvert le score et offert à Dunkerque une performance de qualité, confirmant son potentiel et sa capacité à évoluer à haut niveau. Une prestation qui pourrait convaincre définitivement le RC Strasbourg d’accélérer et verrouiller le transfert avant que d’autres clubs, comme l’OM, le RC Lens, le LOSC ou l’AS Monaco, aient le temps de revenir dans la course.

Même si le transfert n’est pas encore officiellement finalisé, l’optimisme est de mise côté RCSA. La partie reste toutefois délicate, notamment en raison de l’instabilité temporaire du club liée au départ de Liam Rosenior à Chelsea.