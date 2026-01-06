Pour éviter de s’en remettre constamment à Mason Greenwood, l’OM va devoir recruter en attaque au mercato hivernal. Cela tombe bien : Medhi Benatia est sur le coup.

L’OM ne peut plus attendre. Battu par le FC Nantes (0-2), inquiétant et sans idées devant le but, l’Olympique de Marseille paie cher son manque de tranchant offensif. Match après match, le constat est le même : Roberto De Zerbi manque d’un vrai tueur devant le but, d’un attaquant capable de faire basculer une rencontre sur une demi-occasion. Et en interne, le message est clair. Ce mercato hivernal doit servir à corriger une erreur devenue trop visible. La prestation offensive face au FC Nantes a agi comme un électrochoc. Peu de courses, peu de profondeur, une attaque stérile malgré la possession. De Zerbi a beau prôner le jeu et les intentions, sans un avant-centre capable de convertir, le discours atteint vite ses limites. À Marseille, la patience s’érode et la direction sportive le sait.

Benatia accélère sur un profil explosif

Selon Hakim Zhouri, journaliste marocain proche de l’OM, un nom circule avec insistance dans les couloirs de la Commanderie : Yassir Zabiri (20 ans). L’attaquant de Famalicão n’est pas un inconnu. Meilleur buteur de la Coupe du monde U20, champion du monde avec sa sélection, le joueur affole littéralement le marché. « Zabiri affole l’Europe… le meilleur buteur de la Coupe du monde U20 et accessoirement champion du monde attise beaucoup les convoitises… Wolfsburg, Porto, Benfica, Villarreal et l’OM sont tous intéressés à des degrés divers », explique Zhouri. La question est désormais claire : l’OM saura-t-il se montrer assez rapide et convaincant ?

Un dossier à saisir maintenant

Évalué autour de 5 millions d’euros, Zabiri représente une opportunité rare pour un club comme l’OM. Jeune, déjà décisif dans les grands rendez-vous, habitué à la pression internationale, il coche toutes les cases du buteur moderne capable d’apporter de l’impact immédiat… et une plus-value à moyen terme. Mais attention, le tarif pourrait rapidement grimper. Les clubs européens à l’affût observent sa situation et une deuxième partie de saison réussie ferait exploser sa valeur. À Marseille, on le sait : attendre l’été serait prendre le risque de se faire doubler.

L’OM n’a plus le droit de tergiverser

Ce dossier Zabiri illustre parfaitement l’urgence marseillaise. L’OM doit recruter et vite. Pas pour faire plaisir au mercato, mais pour sauver une dynamique sportive fragile et éviter que la saison ne bascule définitivement du mauvais côté. Benatia a une fenêtre claire devant lui. Un buteur champion du monde est sur le marché, accessible, et parfaitement adapté aux besoins actuels. À l’OM désormais de passer des intentions aux actes. À Marseille, le temps presse.