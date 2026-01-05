Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Courtisé par l’OM et l’OL au mercato hivernal, Himad Abdelli (Angers, 26 ans) ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

Le feuilleton Himad Abdelli continue. En grande forme cette saison, le milieu d’Angers a été appelé en équipe d’Algérie pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations. Si le SCO va devoir se passer de son milieu offensif durant cette période, il continue de faire parler de lui sur le marché français. Avec son contrat qui expire à la fin de la saison, Abdelli attire deux Olympiques : l’OM et l’OL.

Un avantage marseillais… qui s’est estompé

Ces derniers jours, il semblait que l’OM avait pris une longueur d’avance grâce à l’impulsion de Medhi Benatia. Des discussions auraient même été évoquées entre Abdelli et Marseille. Mais selon Téléfoot, aucune signature n’est imminente : pour l’heure, l’OM n’a formulé aucune offre officielle à Angers. Une ouverture qui redonne de l’espoir à l’OL, toujours très attentif au dossier. Le principal obstacle reste Angers. Le club réclame plus de 4 millions d’euros pour un joueur dont le contrat se termine dans six mois. Une somme jugée excessive tant par l’OL que par l’OM. Résultat : personne ne veut surpayer et le dossier reste bloqué.

Qui de l’OM ou de l’OL passera à l’action ?

Pour l’instant, le mercato ne bouge pas pour Abdelli. Tout dépendra de la volonté du président angevin, Saïd Chabane, et de sa capacité à ajuster ses exigences financières. L’avenir de l’international algérien cet hiver reste donc incertain, et il n’est pas certain que l’un des deux Olympiques réussisse à le recruter avant la fin du mois.