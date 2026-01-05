À LA UNE DU 5 JAN 2026
[15:30]PSG Mercato : un cador du RC Strasbourg proposé à Paris ?
[15:00]ASSE : Patrick Guillou fait un aveu très inquiétant sur le club 
[14:30]OM, OL Mercato : pourquoi le dossier Abdelli patine
[14:00]FC Barcelone Mercato : Flick exige d’accélérer la venue de sa priorité estivale cet hiver ! 
[13:30]PSG : le retour d’Hakimi avec le Maroc ne fait pas l’unanimité à la CAN 2025
[13:05]ASSE Mercato : un départ chez les Verts officialisé 
[13:01]FC Nantes, ASSE Mercato – INFO BUT! : Moussa Diarra n’est pas la priorité des Canaris
[12:45]OM, Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour Ceballos ! 
[12:29]PSG Mercato : un transfert retentissant se profile, Luis Enrique s’étrangle
[12:18]RC Lens : le verdict est tombé pour Odsonne Edouard 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, OL Mercato : pourquoi le dossier Abdelli patine

Par Bastien Aubert - 5 Jan 2026, 14:30
💬 Commenter
Himad Abdelli
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Courtisé par l’OM et l’OL au mercato hivernal, Himad Abdelli (Angers, 26 ans) ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. 

Le feuilleton Himad Abdelli continue. En grande forme cette saison, le milieu d’Angers a été appelé en équipe d’Algérie pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations. Si le SCO va devoir se passer de son milieu offensif durant cette période, il continue de faire parler de lui sur le marché français. Avec son contrat qui expire à la fin de la saison, Abdelli attire deux Olympiques : l’OM et l’OL.

Un avantage marseillais… qui s’est estompé

Ces derniers jours, il semblait que l’OM avait pris une longueur d’avance grâce à l’impulsion de Medhi Benatia. Des discussions auraient même été évoquées entre Abdelli et Marseille. Mais selon Téléfoot, aucune signature n’est imminente : pour l’heure, l’OM n’a formulé aucune offre officielle à Angers. Une ouverture qui redonne de l’espoir à l’OL, toujours très attentif au dossier. Le principal obstacle reste Angers. Le club réclame plus de 4 millions d’euros pour un joueur dont le contrat se termine dans six mois. Une somme jugée excessive tant par l’OL que par l’OM. Résultat : personne ne veut surpayer et le dossier reste bloqué.

Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

Qui de l’OM ou de l’OL passera à l’action ?

Pour l’instant, le mercato ne bouge pas pour Abdelli. Tout dépendra de la volonté du président angevin, Saïd Chabane, et de sa capacité à ajuster ses exigences financières. L’avenir de l’international algérien cet hiver reste donc incertain, et il n’est pas certain que l’un des deux Olympiques réussisse à le recruter avant la fin du mois.

OMOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OL, OM