Le RC Lens a pris, hier, de la part des instances dirigeants du football français ! Ses supporters ont eu droit à un huis clos partiel, l’un de ses entraîneurs chez les jeunes de huit mois de suspension !

Avec la nouvelle année, la commission de discipline de la LFP n’a pas pris de bonnes résolutions. En tout cas, pas de résolution favorable aux supporters. Elle continue de se montrer impitoyable concernant le moindre écart et de refuser le dialogue sur un sujet aussi sensible que celui des fumigènes. Ainsi, hier soir, elle a sanctionné la Marek d’une fermeture partielle par révocation d’un sursis suite à l’usage « d’engins pyrotechniques et intrusion sur l’aire de jeu après coup de sifflet final » à l’occasion de la victoire sur Nice (2-0). Match au cours duquel les supporters lensois avaient fêté la Saint-Barbe et la place de leader de leur équipe, ce qui justifiait ces démonstrations de joie…

Yohan Démont suspendu huit mois !

Mais la sanction la plus terrible pour le RC Lens ne concernait pas les professionnels. Hier, le Racing a appris que la Fédération avait décidé de suspendre Yohan Démont, ancien chouchou de Bollaert, pour huit mois ! L’ex-latéral droit, désormais entraîneur des U18-U19 sang et or, aurait eu un comportement intimidant envers l’arbitre d’un match de Coupe Gambardella contre Arras, qui s’est soldé par une défaite, le 14 décembre dernier. La commission de discipline de la FFF, qui ne badine pas avec les menaces envers les hommes en noir, frappe fort dans ce genre de cas. La preuve. Le RC Lens a décidé de faire appel de cette sanction qui empêcherait Démont d’être sur le banc jusqu’à la saison prochaine !

Pour en revenir aux décisions de la commission de discipline hier, le Toulousain Emersonn, expulsé vendredi dernier pour son tacle sur Odsonne Edouard, a écopé de trois matches de suspension. La preuve que, contrairement à ce qu’ont pu dire certains Lillois, le geste du Brésilien méritait vraiment un carton rouge !