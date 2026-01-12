À LA UNE DU 12 JAN 2026
RC Lens Mercato : un latéral droit belge ciblé ?

Par Raphaël Nouet - 12 Jan 2026, 20:33
Ignace Van der Brempt lors d'un match amical entre Côme et l'Ajax Amsterdam.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Selon Mohamed Toubache-Ter, le RC Lens serait intéressé par le latéral droit Ignace Van der Brempt (23 ans), qui joue peu avec Côme cette saison.

En quête d’un latéral droit depuis l’été dernier pour seconder Ruben Aguilar, le RC Lens aurait trouvé la perle rare du côté de l’Italie. Selon Mohamed Toubache-Ter, les Sang et Or suivraient le Belge Ignace Van der Brempt, qui joue peu avec Côme. Recruté définitivement au Red Bull Salzbourg l’ét dernier après une première saison en prêt, il n’a été titulaire que trois fois en vingt journées de Serie A. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club lombard, il pourrait être prêté cet hiver, histoire de grappiller du temps de jeu.

Des stats offensives qui laissent à désirer

Né à Anvers et formé au Club Bruges, Van der Brempt a déjà beaucoup voyagé alors qu’il n’a que 23 ans. Il a changé de club chaque été depuis 2022, passant de Bruges à Salzbourg avant d’être prêté à Hambourg puis à Côme. Plus à l’aise dans une défense à quatre, il ne brille pas particulièrement au niveau offensif puisque son meilleur total de buts est de deux (avec les jeunes de Bruges) et celui de passes décisives est de quatre (avec Hambourg, en Deuxième division allemande).

Mais vu le sans-faute de Jean-Louis Leca depuis qu’il est devenu directeur sportif du RC Lens, on peut lui faire confiance concernant cette piste que personne n’avait vu arriver.

