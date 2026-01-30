À LA UNE DU 31 JAN 2026
[16:41]FC Nantes Mercato : Mwanga annonce son départ, les Canaris ripostent directement !
[16:20]PSG : Luis Enrique répond cash à Sage (RC Lens) et zappe complètement l’OM
[16:06]PFC – OM : la compo olympienne est tombée
[15:55]OM Mercato : Bakola arrive à Sassuolo, son transfert vire à l’imbroglio
[15:39]OL Mercato : Fonseca tient sa 3e recrue hivernale, c’est un très joli coup !
[15:00]FC Barcelone : les finances du Barça vont être boostées, Laporta fait une grande annonce Mercato
[14:30]FC Nantes : l’équipe type de Kantari avec les recrues hivernales
[14:00]PSG : Al-Khelaïfi veut frapper fort en Asie
[13:20]Stade Rennais Mercato : Liam Rosenior fait rebondir le feuilleton Jacquet, le RC Strasbourg s’étrangle !
[12:50]ASSE Mercato : une pépite marocaine arrive chez les Verts !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE – Boulogne : le dernier groupe d’Horneland est tombé !

Par Fabien Chorlet - 30 Jan 2026, 18:00
💬 Commenter
Eirik Horneland (ASSE)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Voici le groupe convoqué par l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, pour le match de ce week-end contre Boulogne.

Dans les prochains jours, Philippe Montanier devrait devenir le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne, et ainsi succéder à Eirik Horneland, qui paye la dernière défaite des Verts face au Stade de Reims (0-1). Pour autant, c’est bien le technicien norvégien qui sera sur le banc stéphanois pour la réception ce samedi (20h) de Boulogne, comptant pour la 21e journée de Ligue 2. Pour son dernier match à la tête des Verts, Eirik Horneland a retenu un groupe de 18 joueurs.

Davitashvili de retour !

Sans surprise, Maxime Bernauer et Lassana Traoré, tous deux forfaits jusqu’à la fin de la saison, et Chico Lamba et Mahmoud Jaber, qui se sont blessés contre Reims, manquent à l’appel, tandis que Zuriko Davitashvili, absent lors des deux derniers matchs, fait son retour. Djylian N’Guessan est, lui, toujours écarté.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le groupe de l’ASSE : Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Ferreira, Nadé, Pedro – Eymard, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, El Jamali, Old, Stassin.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot