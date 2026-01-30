ASSE – Boulogne : le dernier groupe d’Horneland est tombé !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici le groupe convoqué par l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, pour le match de ce week-end contre Boulogne.

Dans les prochains jours, Philippe Montanier devrait devenir le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne, et ainsi succéder à Eirik Horneland, qui paye la dernière défaite des Verts face au Stade de Reims (0-1). Pour autant, c’est bien le technicien norvégien qui sera sur le banc stéphanois pour la réception ce samedi (20h) de Boulogne, comptant pour la 21e journée de Ligue 2. Pour son dernier match à la tête des Verts, Eirik Horneland a retenu un groupe de 18 joueurs.

Davitashvili de retour !

Sans surprise, Maxime Bernauer et Lassana Traoré, tous deux forfaits jusqu’à la fin de la saison, et Chico Lamba et Mahmoud Jaber, qui se sont blessés contre Reims, manquent à l’appel, tandis que Zuriko Davitashvili, absent lors des deux derniers matchs, fait son retour. Djylian N’Guessan est, lui, toujours écarté.

Le groupe de l’ASSE : Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Ferreira, Nadé, Pedro – Eymard, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, El Jamali, Old, Stassin.