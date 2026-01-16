À LA UNE DU 16 JAN 2026
[06:00]ASSE : Bernauer out pour la saison, une recrue estivale aussi !
[05:00]Girondins de Bordeaux : Lizarazu secoue Gérard Lopez, ça décape !
[23:18]FC Barcelone : le Barça a souffert mais se qualifie face à Santander, Yamal a lancé son année 2026
[23:00]OL Mercato : Gerlinger tease du lourd, Endrick n’était que le début !
[22:38]RC Lens : les ultras lensois répondent à la LFP et annoncent des actions contre Auxerre
[22:17]OM Mercato : une offre est partie pour Abdelli, un Marseillais en contrepartie ?
[22:08]PSG Mercato : une décision a été prise pour Dembélé, sa future destination se précise
[21:39]FC Nantes : les Canaris ont trouvé leur sauveur, les supporters commençaient à désespérer
[21:08]ASSE : Horneland met fin aux rumeurs sur son avenir chez les Verts
[20:49]OM Mercato : un international italien comme doublure pour Greenwood ?
ASSE : Bernauer out pour la saison, une recrue estivale aussi !

Par Laurent Hess - 16 Jan 2026, 06:00
Eirik Horneland l’a annoncé ce jeudi : Maxime Bernauer n’est pas le seul joueur de l’ASSE qui sera indisponible jusqu’à la fin de la saison…

Comme à chaque conférence de presse, Eirik Horneland a débuté son intervention devant les médias, hier, en faisant un état des lieux de son effectif. Et pour affronter Clermont samedi, la liste des blessés est longue à l’ASSE. Zuriko Davitashvili manquera à l’appel, tout comme Joshua Duffus ou encore Joao Ferreira, qui pourraient rejouer dès le match suivant à Reims. Irvin Cardona est quant à lui incertain après avoir pris un coup sur le genou.

La saison est déjà terminée pour Lassana Traoré

Horneland a également confirmé que Maxime Bernauer, opéré du ménisque la semaine passée, serait indisponible jusqu’ à la fin de la saison. Et que ce serait aussi le cas de Lassana Traoré. Le jeune latéral gauche sénégalais souffre d’une blessure aux quadriceps. Depuis son arrivée à l’ASSE l’été dernier, il n’a disputé que 5 minutes lors de la première journée de Ligue 2, à Laval (3-3), et deux matchs avec la réserve stéphanoise, en N3. Il était arrivé libre en provenance de Diambars.

ASSE

