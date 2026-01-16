ASSE : Bernauer out pour la saison, une recrue estivale aussi !

Eirik Horneland l’a annoncé ce jeudi : Maxime Bernauer n’est pas le seul joueur de l’ASSE qui sera indisponible jusqu’à la fin de la saison…
Comme à chaque conférence de presse, Eirik Horneland a débuté son intervention devant les médias, hier, en faisant un état des lieux de son effectif. Et pour affronter Clermont samedi, la liste des blessés est longue à l’ASSE. Zuriko Davitashvili manquera à l’appel, tout comme Joshua Duffus ou encore Joao Ferreira, qui pourraient rejouer dès le match suivant à Reims. Irvin Cardona est quant à lui incertain après avoir pris un coup sur le genou.
La saison est déjà terminée pour Lassana Traoré
Horneland a également confirmé que Maxime Bernauer, opéré du ménisque la semaine passée, serait indisponible jusqu’ à la fin de la saison. Et que ce serait aussi le cas de Lassana Traoré. Le jeune latéral gauche sénégalais souffre d’une blessure aux quadriceps. Depuis son arrivée à l’ASSE l’été dernier, il n’a disputé que 5 minutes lors de la première journée de Ligue 2, à Laval (3-3), et deux matchs avec la réserve stéphanoise, en N3. Il était arrivé libre en provenance de Diambars.
🎙️ Eirik Horneland : "Les quatre matchs qui arrivent sont très importants, on ne peut pas s’en cacher. Ça commence face à Clermont, contre une équipe qu’on se doit de battre à domicile. Mais on sait qu’à l’aller, il avait été très difficile de s’en défaire. Avec beaucoup de… pic.twitter.com/0RLe3Y3UaF— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 15, 2026