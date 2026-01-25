RC Lens : malgré la défaite, les supporters lensois ont fait forte impression à l’OM

À LA UNE DU 25 JAN 2026
Le RC Lens s’est incliné 3‑1 face à l’Olympique de Marseille ce samedi soir lors de la 19ᵉ journée de Ligue 1, perdant ainsi sa place de leader du championnat et voyant s’interrompre une remarquable série de dix victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Mais si sur le terrain les Lensois n’ont pas réussi à rivaliser avec l’OM, leurs supporters ont, une fois de plus, laissé une impression forte dans les tribunes du Vélodrome, où le Virage Sud a également mis la folie avec un feu d’artifice XXL.

🔥 Une présence en nombre et une ambiance dingue

Même dans un contexte délicat — l’équipe étant dominée dans les premières minutes – les supporters lensois ont montré une très belle ambiance au Vélodrome. Dans plusieurs vidéos postées sur nos réseaux, on peut voir les nombreux fans artésiens massés en parcage (environ 1500), chantant et encourageant leurs couleurs malgré le score défavorable.

Cette attitude illustre parfaitement la fidélité et la ferveur des Sang et Or, qui continuent d’être réputés pour leur dévouement, que ce soit à Bollaert‑Delelis ou à l’extérieur.

Et même si cette fois le résultat sportif n’a pas tourné en faveur des Lensois, leur public a montré qu’il restait soudé derrière son équipe jusqu’au bout. Un parcage salué sur les réseaux sociaux également : « Parcage de fou et on peut même pas en profiter puisqu’on est suspendu…. Dégoûté », note @basilebilo sur X (le Virage Nord était suspendu).

🗣️ Un message fort malgré la défaite

En somme, si le score au Vélodrome n’a pas souri au RC Lens, l’attitude de ses supporters — bruyants, présents et solidaires jusqu’à la fin — a fait forte impression et a rappelé pourquoi le public lensois est l’un des plus respectés de Ligue 1.

Le parcage lensois à 0-2 juste avant la mi-temps (vidéo : Bastien Aubert).

RC Lens

