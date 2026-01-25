À LA UNE DU 25 JAN 2026
RC Lens : Udol en défense centrale, une statistique prouve que c’est une terrible idée !

Par William Tertrin - 25 Jan 2026, 10:39
💬 Commenter
Ce samedi soir, le RC Lens s’est incliné 3‑1 à Marseille contre l’OM dans un match où la défense a rapidement montré des signes de fragilité dès les premières minutes. Privé de Samson Baidoo, l’entraîneur Pierre Sage a aligné Matthieu Udol sur le côté gauche de l’axe défensif en le faisant glisser d’un rôle de piston vers une position plus axiale, avec Malang Sarr centré et Ismaëlo Ganiou à droite. Cette configuration inédite n’a pas tenu face à la pression phocéenne : Lens a encaissé deux buts dès le premier quart d’heure.

Le profil d’Udol et sa polyvalence

Matthieu Udol, 29 ans, est un latéral gauche polyvalent récemment recruté de Metz par Lens à l’été 2025, capable d’évoluer autant à gauche qu’à l’axe défensif dans une formation à trois ou cinq défenseurs. Ses statistiques montrent un joueur actif en interceptions et contre‑pressing, avec plusieurs passes décisives importantes cette saison.

Cependant, son déplacement plus central dans l’axe gauche du trio défensif lensoise dans certains matchs — notamment contre l’OM — pose question, car Lens a concédé plusieurs défaites marquantes dans cette configuration défensive. En effet, Udol a débuté 5 matchs comme défenseur central, pour 3 défaites, sachant que Lens n’en a concédé que 4 cette saison. Une statistique lourde de sens, alors que Baidoo pourrait également être absent face au Havre, même si Arthur Masuaku devrait arriver.

Udol central, ça rime avec résultats négatifs

La défaite à Marseille n’est pas un cas isolé où Lens a vacillé avec une charnière défensive remaniée. Cette saison, la sécurité défensive a parfois souffert lorsque l’équipe s’est éloignée de ses schémas habituels.

Dans ces contextes, on observe que lorsque Udol, d’habitude piston, est repositionné ou associé différemment dans l’axe, l’organisation défensive a plus de difficultés à compenser — particulièrement dans les transitions rapides adverses.

Les enjeux tactiques pour Lens

Ce constat pose plusieurs pistes de réflexion pour Lens :

📌 Alignement défensif : Pierre Sage doit décider si la polyvalence d’Udol apporte réellement de la stabilité au centre, ou s’il est plus efficace à gauche dans un rôle de piston plus classique, surtout face à des attaques rapides.

📌 Adaptation collective : La cohésion d’un trio défensif est souvent liée à la répétition et à l’automatisme. Une rotation ou des postes inhabituels peuvent perturber ces automatismes, comme cela s’est vu face à l’OM.

📌 Pression sur l’axe central : Lens était statistiquement l’une des meilleures défenses de Ligue 1 avant cette série difficile, mais cette dernière sortie que sous pression offensive intense, la transition défensive doit être plus résiliente — et c’est ici qu’Udol et ses partenaires seront scrutés dans les prochains matches.

