RC Lens : après l’OM, Sage parle mercato et annonce une mauvaise nouvelle pour Baidoo

Par William Tertrin - 25 Jan 2026, 07:15
Ce samedi soir, le RC Lens a concédé une lourde défaite (1-3) sur la pelouse de l’Olympique de Marseille lors de la 19ᵉ journée de Ligue 1, un résultat qui permet au PSG de reprendre la première place du championnat.

Pour l’entraîneur Pierre Sage, cette défaite n’enlève rien aux objectifs du club, même s’il a pointé du doigt certaines lacunes observées contre l’OM, notamment sur l’entame du match. Comme il l’a expliqué après la rencontre : « Au niveau du score, bien sûr. Mais c’est surtout notre première période sur le plan défensif qui est à questionner. Car on a renié un principe fort sur la sentinelle adverse. On a laissé trop de liberté à Höjbjerg et on a d’ailleurs encaissé les deux premiers buts sur des situations en lien. On a essayé de corriger cela ensuite. »

Sage a néanmoins assuré que le club reste tourné vers ses ambitions de haut de tableau, malgré l’arrêt de la série de résultats positifs.

Mercato : Sage veut plus de solutions à gauche

Sur le marché des transferts, l’entraîneur lensois a également évoqué la nécessité de réajuster l’équilibre défensif, en particulier sur le côté gauche, avec l’arrivée programmée d’Arthur Masuaku (32 ans, Sunderland). Comme il l’a confié :

« On doit réajuster un équilibre sur le côté gauche défensif. Comme ça je vous aurais donné les infos que vous allez pouvoir challenger avec celles parues. Notre volonté, c’est d’avoir plus de solutions. C’est vrai qu’aujourd’hui, on est un peu tributaire de ce déficit. Pour être performant, on a besoin d’avoir d’autres alternatives. Le club est complètement conscient de ça et agit dans ce sens, donc les jours prochains s’annoncent meilleurs. »

Blessure de Baidoo : une nouvelle qui inquiète

Autre point abordé par Sage, la situation du défenseur Samson Baidoo, absent du déplacement à Marseille en raison d’une douleur à un ischio-jambier, un coup dur pour la meilleure défense du championnat. À ce sujet, l’entraîneur a été franc :

« On verra cette semaine, on espère qu’on va pouvoir réduire un peu le temps, mais il n’est pas évident qu’il postule pour le match suivant non plus. »

Cette déclaration confirme que la participation de Baidoo au prochain match face au Havre est incertaine, une mauvaise nouvelle pour Lens alors que l’équipe cherchera à réenclencher une dynamique positive en Ligue 1.

