Coup dur pour le RC Lens : lors de sa conférence de presse ce jeudi avant le choc à Marseille, Pierre Sage a révélé que Samson Baidoo souffrait des ischios. L’Autrichien se dirige vers un forfait.

Samedi, le RC Lens a l’occasion de frapper un grand coup dans la course au titre. Forts de huit points d’avance sur l’OM, les Sang et Or peuvent prendre une marge considérable en cas de victoire au Vélodrome. Où ils se sont imposés quatre fois lors de leurs cinq dernières visites. En outre, ils vont affronter un adversaire qui a été mis en déroute hier soir par Liverpool (0-3) en Champions League. Tous les feux seraient au vert pour les Rouge et Jaune si Pierre Sage n’avait pas lâché une mauvaise nouvelle lors de sa conférence de presse : Samson Baidoo devrait être forfait.

Le staff ne prendra aucun risque avec Baidoo

Le défenseur central autrichien souffre de douleurs aux ischios. Le staff ne va prendre aucun risque avec un joueur aussi important et il y a donc de fortes chances qu’il soit forfait pour le déplacement au Vélodrome. Un vrai coup dur car Baidoo est un élément incontournable de la défense à trois de Sage. Les autres absents sont les blessés longue durée (Gradit et Chavez) et Garnier qui est suspendu.

Pas de quoi cependant déstabiliser un RC Lens qui se présentera avec des certitudes à tous les niveaux, fort d’une série de dix victoires. En cas de onzième, ce serait la plus longue de l’histoire des Sang et Or.