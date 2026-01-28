PSG : un ex du club et du Real Madrid balance sur Al-Khelaïfi et sa femme !

C’est une sortie qui fait l’effet d’une bombe et qui ravive un vieux malaise autour du PSG. Des années après son passage raté à Paris, Jesé Rodríguez a lâché une déclaration lourde de sous-entendus.

Jesé refait parler de lui au PSG. Passé à Paris entre 2016 et 2020, l’attaquant espagnol attaquant du PSG n’a pas mâché ses mots sur un sujet assez inattendu : Nasser Al-Khelaïfi ! « Il ne voulait même pas me voir en peinture… je ne sais pas s’il était plus intéressé par ma femme que par moi », a-t-il lâché, avant d’ajouter : « On m’a traité comme une marchandise ». Une phrase choc, qui dépasse largement le cadre sportif et qui propulse l’affaire sur le terrain people.

Un passage au PSG déjà traumatisant

Arrivé à Paris en 2016 comme un pari offensif fort, Jesé Rodríguez devait incarner l’avenir. Mais entre une appendicite mal tombée, une concurrence féroce et une intégration ratée, son aventure parisienne a tourné court. Rapidement mis de côté, l’Espagnol a enchaîné les prêts avant de quitter définitivement le club. Avec le recul, Jesé affirme que le problème ne se limitait pas au terrain. Selon lui, sa relation avec la direction n’a jamais été saine, et un malaise profond se serait installé en interne.

Le plus troublant reste cette impression persistante évoquée par le joueur : celle d’un président davantage intéressé par sa compagne que par ses performances sportives. Une situation qu’il dit avoir très mal vécue, se sentant dévalorisé, déplacé, presque instrumentalisé. Aucune preuve, aucune réponse officielle, mais un témoignage qui jette une lumière crue sur une période déjà floue de l’histoire parisienne. Du côté du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi, aucun commentaire. Mais sur les réseaux sociaux, la déclaration a immédiatement enflammé les débats. Entre indignation, scepticisme et voyeurisme assumé, l’affaire divise et alimente les conversations bien au-delà du football. Du Jesé tout craché, en somme.