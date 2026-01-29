L’entraîneur du Havre, Didier Digard, prochain adversaire du RC Lens, a dit tout le bien qu’il pense des Sang et Or et de leur entraîneur, Pierre Sage.

Dimanche soir, huit jours après sa défaite à Marseille (1-3), le RC Lens tentera de repartir de l’avant. Ce sera face au Havre, à Bollaert. Les Normands sont certes 15es de Ligue 1 mais ils ont tendance à embêter les gros depuis que Didier Digard les entraîne. D’ailleurs, l’ancien milieu du PSG a dit dans Paris Normandie combien il appréciait le travail réalisé par Pierre Sage. Et combien il trouvait les Sang et Or impressionnants physiquement et dans le jeu.

« Les Lensois sont les seuls à pouvoir rivaliser avec les Avengers parisiens »

« S’ils avaient gagné à Marseille, on se demanderait comment on peut battre une équipe qui reste sur dix victoires consécutives en Ligue 1. C’est quelque chose de totalement hallucinant. Ils ont perdu, ils seront sans doute revanchards, mais on oublie qu’on sera là pour faire le nombre. On sait que ce sera un match compliqué. Les Lensois sont les seuls à pouvoir rivaliser avec les Avengers parisiens. »

« Lens est une équipe qui concède vraiment très peu d’occasions. Ils donnent très peu à manger à leurs adversaires. C’est leur grande force. Il faudra être à la hauteur de leur dimension physique et de leur faculté à courir à haute intensité. La seule chose que je peux prédire à mes joueurs, c’est que ce sera très difficile physiquement. Il faudra savoir saisir la moindre petite opportunité. On a d’ailleurs organisé des Jeux olympiques d’athlétisme cette semaine (rires). C’est une équipe qui a énormément évolué, avec l’arrivée de Sangaré par exemple. Le groupe a réussi à s’approprier les idées de Pierre Sage et ils ont beaucoup progressé en tant qu’équipe. »