ASSE : coup de théâtre pour Franck Haise !

Sur la short-list des dirigeants de l’ASSE pour succéder à Eirik Horneland, Franck Haise n’aurait finalement jamais été contacté par le club stéphanois.

Sauf retournement de situation, Philippe Montanier devrait devenir dans les prochains jours le nouveau coach de l’AS Saint-Étienne, et ainsi remplacer Eirik Horneland, qui dirigera son dernier match à la tête des Verts ce samedi (20h) contre Boulogne.

Comme rapporté ce vendredi par Le Parisien, les négociations entre le technicien de 61 ans et la direction stéphanoise seraient à un stade avancé. À Sainté, l’ancien entraîneur de Toulouse devrait venir avec son adjoint Stéphane Lièvre.

Franck Haise, annoncé comme le principal concurrent de Philippe Montanier pour ce poste, ne semblait finalement pas être une option prioritaire pour le club forézien. Toujours selon Le Parisien, l’ancien coach du RC Lens et de l’OGC Nice, libre depuis son départ des Aiglons le 28 décembre dernier, n’aurait jamais été en contact avec les dirigeants de l’ASSE.