À LA UNE DU 31 JAN 2026
[16:41]FC Nantes Mercato : Mwanga annonce son départ, les Canaris ripostent directement !
[16:20]PSG : Luis Enrique répond cash à Sage (RC Lens) et zappe complètement l’OM
[16:06]PFC – OM : la compo olympienne est tombée
[15:55]OM Mercato : Bakola arrive à Sassuolo, son transfert vire à l’imbroglio
[15:39]OL Mercato : Fonseca tient sa 3e recrue hivernale, c’est un très joli coup !
[15:00]FC Barcelone : les finances du Barça vont être boostées, Laporta fait une grande annonce Mercato
[14:30]FC Nantes : l’équipe type de Kantari avec les recrues hivernales
[14:00]PSG : Al-Khelaïfi veut frapper fort en Asie
[13:20]Stade Rennais Mercato : Liam Rosenior fait rebondir le feuilleton Jacquet, le RC Strasbourg s’étrangle !
[12:50]ASSE Mercato : une pépite marocaine arrive chez les Verts !
ASSE : coup de théâtre pour Franck Haise !

Par Fabien Chorlet - 30 Jan 2026, 19:33
Franck Haise
Sur la short-list des dirigeants de l’ASSE pour succéder à Eirik Horneland, Franck Haise n’aurait finalement jamais été contacté par le club stéphanois.

Sauf retournement de situation, Philippe Montanier devrait devenir dans les prochains jours le nouveau coach de l’AS Saint-Étienne, et ainsi remplacer Eirik Horneland, qui dirigera son dernier match à la tête des Verts ce samedi (20h) contre Boulogne.

Comme rapporté ce vendredi par Le Parisien, les négociations entre le technicien de 61 ans et la direction stéphanoise seraient à un stade avancé. À Sainté, l’ancien entraîneur de Toulouse devrait venir avec son adjoint Stéphane Lièvre.

Haise pas contacté par l’ASSE !

Franck Haise, annoncé comme le principal concurrent de Philippe Montanier pour ce poste, ne semblait finalement pas être une option prioritaire pour le club forézien. Toujours selon Le Parisien, l’ancien coach du RC Lens et de l’OGC Nice, libre depuis son départ des Aiglons le 28 décembre dernier, n’aurait jamais été en contact avec les dirigeants de l’ASSE.

