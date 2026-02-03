À LA UNE DU 3 FéV 2026
RC Lens Mercato : un dernier transfert pour une belle rentrée d’argent (officiel)

Par William Tertrin - 3 Fév 2026, 16:09
C’est officiel, Morgan Guilavogui quitte le RC Lens pour la MLS et le Real Salt Lake.

C’était le dernier mouvement en attente d’officialisation du côté du RC Lens. Ce mardi après-midi, le club a acté le transfert définitif de Morgan Guilavogui du côté du Real Salt Lake, club de MLS, pour 5,5 millions d’euros. Arrivé en 2023, l’ancien du Paris FC n’a jamais réussi à faire son trou en Artois. Après un beau prêt la saison dernière au FC St. Pauli en Allemagne, Lens a décidé de le faire revenir, sans grand succès. Aux USA, il s’est engagé jusqu’à la saison 2028-2029, assorti d’une option du club pour la saison 2029-2030.

« Après 46 apparitions dont 4 en Ligue des Champions sous le maillot du Racing, Morgan Guilavogui vogue vers de nouveaux horizons. L’attaquant, international guinéen (21 sélections), s’engage avec le Real Salt Lake, pensionnaire de Major League Soccer (MLS) dans le cadre d’un transfert définitif. Le meilleur pour la suite, Morgan ! », a communiqué le RCL.

