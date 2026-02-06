RC Lens Mercato : une porte de sortie a été trouvée pour un indésirable

Écarté des terrains à cause d’une blessure, puis des choix du coach, Jhoanner Chávez s’apprête à quitter le RC Lens. Le Sparta Prague fonce sur le défenseur équatorien pour réinventer sa défense et donner un nouveau souffle à sa trajectoire.

Le pari manqué autour de Chavez

LArrivé en janvier 2024 au RC Lens, Jhoanner Chávez, 23 ans, n’a pas pu confirmer les espoirs placés en lui. L’international équatorien n’a disputé aucun match officiel cette saison en raison d’une blessure à la cheville qui a stoppé net sa progression. Malgré des tentatives de retour sur le banc, les problèmes physiques ont persisté. Un coup dur pour le joueur, qui n’a jamais vraiment été dans les plans de Pierre Sage.

Un transfert sous tension : direction Sparta Prague ?

Face à cette situation complexe, le RC Lens s’apprête à acter le départ temporaire de Chávez. La transaction envisagée : un prêt immédiat jusqu’à la fin de saison, assorti d’une option d’achat en faveur du Sparta Prague, selon le média inFotbal.cz. Si la visite médicale et les derniers détails contractuels se déroulent sans accroc, l’officialisation du mouvement devrait intervenir la semaine prochaine. Côté club nordiste, c’est l’occasion de libérer un poste récemment renforcé par l’arrivée en prêt de Arthur Masuaku.

Le Sparta Prague cible le profil parfait pour sa défense

En quête de renouveau après le départ de Ladislav Krejčí, le Sparta Prague recherche un vrai gaucher pour équilibrer sa défense à trois. Le profil de Chávez correspond à toutes les attentes : formé en Amérique du Sud, passé par Bahia puis Lens, il cumule 23 apparitions et 1 but sous le maillot Sang et Or. Sa valeur de marché avoisine les 3 millions d’euros, ce qui en fait une opportunité attractive pour les Tchèques, à la recherche d’une recrue jeune, dynamique et abordable. Le club est actuellement 2e de son championnat, et qualifié pour les 8es de finale de Ligue Conference.

Un enjeu capital pour les deux clubs

Pour le RC Lens, ce prêt est autant une opération de dégraissage qu’un espoir de voir Chávez se relancer loin de l’Artois. Le Sparta y voit un “pari maîtrisé” capable de combler son manque sur le côté gauche et d’apporter une nouvelle stabilité défensive. Au cœur du projet : relancer un talent bridé par les blessures et permettre au club tchèque de viser haut en championnat comme en Europe.