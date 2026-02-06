RC Lens : un nouveau choix fort dans le groupe de Sage face au Stade Rennais

Le groupe du RC Lens pour affronter le Stade Rennais.

Ce samedi à 17h, le RC Lens reçoit le Stade Rennais pour la 21e journée de Ligue 1. Pour ce match, seuls Gradit et Gurtner (blessés) manquent à l’appel, et Pierre Sage a dû faire de nouveaux choix, surtout avec les retours de Baidoo et Thauvin. De ce fait, Celik, Chavez (en instance de départ a priori), Sylla, Bermont, mais aussi et surtout Bulatovic ne sont pas convoqués.

Le groupe du RC Lens

Gorgelin, Delplace, Risser – Aguilar, Baidoo, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou, Masuaku, Antonio – Sangaré, Haidara, Thomasson – Sotoca, Saint-Maximin, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Fofana.