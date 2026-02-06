À LA UNE DU 6 FéV 2026
[19:05]Real Madrid : une terrible nouvelle tombe pour Rodrygo (officiel)
[18:45]Stade Rennais : Beye prêt à prendre la porte… à des conditions délirantes !
[18:36]ASSE : beaucoup d’absents mais des recrues dans le premier groupe de Montanier face au MHSC
[18:26]RC Lens : un nouveau choix fort dans le groupe de Sage face au Stade Rennais
[18:12]Real Madrid : Mbappé sans pitié, les huissiers traquent le PSG jusqu’au dernier centime !
[17:53]ASSE – MHSC : Zoumana Camara se moque gentiment des Verts
[17:41]RC Lens Mercato : une porte de sortie a été trouvée pour un indésirable
[17:19]OM Mercato : le départ de Murillo a fait une première victime dans le vestiaire
[16:59]Stade Rennais : énorme sanction de Beye, un cadre privé du match face au RC Lens
[16:44]RC Lens : un joueur emblématique et chouchou des supporters va faire son grand retour !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : un nouveau choix fort dans le groupe de Sage face au Stade Rennais

Par William Tertrin - 6 Fév 2026, 18:26
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le groupe du RC Lens pour affronter le Stade Rennais.

Ce samedi à 17h, le RC Lens reçoit le Stade Rennais pour la 21e journée de Ligue 1. Pour ce match, seuls Gradit et Gurtner (blessés) manquent à l’appel, et Pierre Sage a dû faire de nouveaux choix, surtout avec les retours de Baidoo et Thauvin. De ce fait, Celik, Chavez (en instance de départ a priori), Sylla, Bermont, mais aussi et surtout Bulatovic ne sont pas convoqués.

Le groupe du RC Lens

Gorgelin, Delplace, Risser – Aguilar, Baidoo, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou, Masuaku, Antonio – Sangaré, Haidara, Thomasson – Sotoca, Saint-Maximin, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Fofana.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot