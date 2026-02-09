Après avoir fait le buzz en dévoilant le quatrième maillot sur le plateau du JT de TF1, Thimothée Chalamet a été invité par l’ASSE à disputer un match de bienfaisance à Geoffroy-Guichard.

Venu en France pour présenter le film dont il est le héros, Marty Supreme, Thimothée Chalamet met le feu au monde des supporters stéphanois à chaque fois qu’il a un micro sous le nez. Que ce soit au Grand Rex, sur RTL ou sur le plateau du JT de TF1, il ne manque jamais une occasion de clamer son amour de l’AS Saint-Etienne. Et il a fait plus fort sur la première chaîne en dévoilant en exclusivité le quatrième maillot des Verts, floqué à son nom et avec le numéro de la Loire (42). Selon le club, le coup de pub a fonctionné puisqu’il n’y a jamais eu autant de commandes pour un nouveau maillot !

« On lui a proposé, s’il le souhaitait, de se joindre aux joueurs »

Et ce n’est pas fini ! La romance entre Chalamet et l’AS Saint-Etienne devrait se matérialiser par un match auquel l’acteur franco-américain pourrait participer. C’est Cédric Chambaz, directeur général adjoint en charge de la marque à l’ASSE, qui l’a déclaré à Ici Loire : « Thimothée Chalamet est bien entendu le bienvenu au stade et à l’Étrat. On travaille actuellement à l’organisation d’un match de bienfaisance qui aura lieu en fin de saison. Ce sera un match pour la lutte contre la maladie de Charcot. On lui a proposé, s’il le souhaitait, de se joindre aux joueurs, des anciennes gloires de Saint-Étienne, des personnalités du monde du divertissement et du sport qui s’affronteront à Geoffroy-Guichard ».

Ce serait une occasion incroyable pour celui qui est devenu l’ambassadeur numéro un de l’ASSE de concrétiser un rêve d’enfant !