ASSE : Montanier rassure avant Guingamp et annonce des retours proches !

Par Louis Chrestian - 12 Fév 2026, 16:40
À l’approche du déplacement en Bretagne pour la 23ᵉ journée de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne fait le point sur son état de forme.
Présent en conférence de presse, Philippe Montanier a évoqué une infirmerie encore fournie… mais aussi plusieurs signaux positifs qui redonnent espoir.

Des absences toujours d’actualité avant Guingamp

Face à l’En Avant Guingamp, le coach stéphanois devra encore composer sans Chico Lamba ni Mahmoud Jaber, tous deux blessés fin janvier.
Le défenseur portugais semble toutefois plus proche d’un retour, ayant repris un travail individuel ces derniers jours, contrairement à son coéquipier dont l’indisponibilité se prolonge.

D’autres forfaits persistent également :

  • João Ferreira, suspendu puis blessé à la main,
  • Maxime Bernauer, toujours en reprise après son opération du ménisque,
  • Ebenezer Annan, freiné par une nouvelle alerte musculaire.

Autant d’absences qui obligent encore l’ASSE à ajuster son groupe.

Des retours progressifs qui redonnent de l’espoir

Malgré ce contexte, plusieurs évolutions positives sont à noter.
Florian Tardieu, touché au genou récemment, a repris la course puis le ballon cette semaine, laissant entrevoir un retour prochain, même si le déplacement au Roudourou semble encore trop proche.

De son côté, Paul Eymard a retrouvé l’entraînement collectif et espère réintégrer le groupe dès ce week-end.
Autant de signaux encourageants pour un effectif qui cherche de la stabilité dans cette dernière partie de saison.

Montanier affiche un optimisme mesuré

Face aux médias, Philippe Montanier s’est montré plutôt confiant quant à l’évolution de certains blessés :

« Rien de nouveau concernant l’infirmerie. L’évolution de certains absents va plus vite que prévu. Maxime Bernauer, Florian Tardieu… On est plutôt positif. Le premier cité devrait rejouer avant la fin de saison. »

Un discours prudent mais porteur d’espoir, qui traduit une dynamique médicale plus favorable qu’il y a quelques semaines.

Un déplacement important pour la suite de la saison

Dans ce contexte mêlant absences et retours progressifs, le match à Guingamp s’annonce comme un nouveau test pour les Verts.
L’ASSE devra confirmer sa dynamique tout en gérant un effectif encore fragilisé, avec l’objectif clair de rester au contact dans la course de fin de saison.

Entre prudence médicale et optimisme retrouvé, Saint-Étienne avance désormais avec l’espoir de récupérer ses forces vives au moment décisif.

