Stade Rennais : les joueurs avaient lâché Habib Beye, Pierre Ménès en a la preuve !

Pierre Ménès n’a pas été tendre avec Habib Beye suite à la belle victoire du Stade Rennais face au PSG. Un succès qui valide ce qu’il pensait…

Après la défaite à Rennes (1-3), Ousmane Dembélé a déploré hier soir le pale visage affiché par le PSG mais du côté du Stade Rennais, l’heure était enfin aux sourires. Un contraste saisissant avec l’ambiance qui a accompagné les dernières semaines d’Habib Beye au sein du club breton, entre mauvais résultats et tensions. A l’image de Brice Samba, ou encore de Mousa Al-Tamari et Ludovic Blas, tous ciblés par Beye ces derniers jours, les joueurs du SRFC ont sonné la révolte et reconquis un Roazhon en ébullition à la fin de la partie après avoir faiot entendre sa colère lors de l’échauffement. Un redressement spectaculaire, comme l’a noté Pierre Ménès dans son analyse.

Selon Ménès, le Stade Rennais a livré le match parfait

« Rennes a réalisé un match parfait et cela fait beaucoup de pierres dans le jardin d’Habib Beye, a commenté l’ancien consultant de Canal +. Quand on voit ce visage, la thèse que Beye a été lâché par l’équipe prend plus de poids. Al-Tamari a été exceptionnel. Faire un match pareil face à une défense comme celle du PSG, c’est énorme. Samba a été très bon et sur le but d’Embolo, le centre de Ludovic Blas est parfait alors qu’il avait été honteusement laissé de côté. Cette victoire face au PSG montre que Rennes a des ressources. Elle peut réconcilier tout le monde. » Un seul être ne vous manque pas du tout…