ASSE : la compo de Montanier pour affronter Guingamp

Voici la compo officielle de l’ASSE pour le match face à Guingamp.
Ce samedi, l’ASSE se déplace sur la pelouse de l’En avant de Guingamp pour la 23e journée de Ligue 2. En cas de victoire, les Verts reviendront à égalité avec Reims et le Red Star. Découvrez ci-dessous la composition officielle alignée par Philippe Montanier, comme révélée en exclusivité sur notre site ce matin. Coup d’envoi à 20h au Stade de Roudourou.
La compo des Verts
Larsonneur (cap) – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Kanté, Miladinovic, Boakye – Cardona, Stassin, Davitashvili.
👥 Le XI de Philippe Montanier pour #EAGASSE ! 💚— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 14, 2026
Première titularisation pour Abdoulaye Kanté, Irvin Cardona débute aussi ! 👊 pic.twitter.com/uoQ1mtkcTl