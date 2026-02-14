ASSE : la compo de Montanier pour affronter Guingamp

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Voici la compo officielle de l’ASSE pour le match face à Guingamp.

Ce samedi, l’ASSE se déplace sur la pelouse de l’En avant de Guingamp pour la 23e journée de Ligue 2. En cas de victoire, les Verts reviendront à égalité avec Reims et le Red Star. Découvrez ci-dessous la composition officielle alignée par Philippe Montanier, comme révélée en exclusivité sur notre site ce matin. Coup d’envoi à 20h au Stade de Roudourou.

La compo des Verts

Larsonneur (cap) – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Kanté, Miladinovic, Boakye – Cardona, Stassin, Davitashvili.