À LA UNE DU 14 FéV 2026
[20:31]OM : Abardonado fait un dur aveu sur son groupe et glisse un message sur son avenir
[20:06]RC Lens : le choix fort de Sage pour remplacer Baidoo face au Paris FC
[19:40]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter la Real Sociedad, sans Mbappé !
[19:33]PSG : grosse explication dans le vestiaire après les propos de Dembélé, sanctionné à Monaco ?
[19:10]PSG : une excellente nouvelle tombe en vue du barrage face à Monaco en LDC
[19:03]ASSE : la compo de Montanier pour affronter Guingamp
[19:00]OM – RC Strasbourg (2-2) : les notes des Marseillais
[18:39]FC Barcelone, OL Mercato : Depay proche d’un incroyable rebond en Ligue 1
[18:10]LOSC : la compo de Genesio pour affronter le Stade Brestois
[17:55]FC Barcelone Mercato : une grosse offre en préparation pour un titulaire de Flick
ASSE : la compo de Montanier pour affronter Guingamp

Par William Tertrin - 14 Fév 2026, 19:03
💬 Commenter
Voici la compo officielle de l’ASSE pour le match face à Guingamp.

Ce samedi, l’ASSE se déplace sur la pelouse de l’En avant de Guingamp pour la 23e journée de Ligue 2. En cas de victoire, les Verts reviendront à égalité avec Reims et le Red Star. Découvrez ci-dessous la composition officielle alignée par Philippe Montanier, comme révélée en exclusivité sur notre site ce matin. Coup d’envoi à 20h au Stade de Roudourou.

La compo des Verts

Larsonneur (cap) – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Kanté, Miladinovic, Boakye – Cardona, Stassin, Davitashvili.

