PSG : des nouvelles rassurantes… et des coups durs pour Luis Enrique avant Monaco

Le PSG s’apprête à défier Monaco dans un barrage capital de Ligue des champions, amputé de deux éléments majeurs au milieu. À 48h du coup d’envoi au stade Louis-II, l’incertitude ne plane plus sur les absences : Ruiz et Mayulu ne seront pas du voyage, tandis que l’état du secteur offensif inspire davantage confiance. Tour d’horizon complet sur la situation du groupe parisien, les retours médicaux et l’ambiance en interne après le récent revers à Rennes.

Les absences majeures dans le groupe parisien

Coup dur pour Luis Enrique : le PSG fera le déplacement sur le Rocher sans Fabian Ruiz et Senny Mayulu, tous deux officiellement forfaits, selon Le Parisien. L’Espagnol, touché au genou gauche depuis le déplacement à Lisbonne le 20 janvier, reste à l’écart du collectif même s’il intensifie progressivement ses exercices individuels. Le retour du numéro 8 dans l’entrejeu parisien n’est donc pas encore à l’ordre du jour, compliquant la rotation au cœur du jeu.

Senny Mayulu, autre grand espoir du club, prolonge lui aussi son indisponibilité. Le jeune milieu, qui enchaînait jusqu’alors les bonnes performances en Ligue des champions (7 matches joués cette saison), soigne toujours une gêne persistante, apparue après le choc face à l’OM. Valeur montante du banc parisien, sa présence aurait pu offrir une alternative précieuse côté droit ou dans l’axe.

Dembélé et Neves, présents malgré les alertes

L’infirmerie du PSG n’affiche pas complet pour autant. Bonne nouvelle devant : Ousmane Dembélé, sorti à la 73e minute à Rennes après avoir ressenti une légère douleur, se tient prêt à retrouver sa place de titulaire contre Monaco. La prudence reste de mise, mais la gêne n’est pas jugée inquiétante, et son implication jusqu’au dernier entraînement de lundi permettra de valider définitivement sa participation.

Dans les rangs du milieu, João Neves a lui aussi rassuré le staff. Touché à l’épaule lors du dernier match, le Portugais devrait être opérationnel. Sa présence, capitale dans un secteur réduit, doit compenser les forfaits et permettre à l’équipe de conserver un minimum de densité au cœur du jeu.

Luis Enrique gère la reprise, cap sur Monaco

Après la défaite à Rennes, le PSG a rapidement enchaîné avec l’habituel décrassage à Poissy, avant d’accorder une journée de coupure pour ressouder le groupe et se remettre physiquement. Pas d’entraînement collectif durant le week-end : l’équipe fera sa dernière répétition lundi à 18h30 directement sur la pelouse du stade Louis-II. Ce choix s’inscrit dans une volonté de protéger à la fois les organismes et les têtes après le revers breton.

La remobilisation du vestiaire est au cœur des préoccupations. Staff et joueurs sont attendus en conférence de presse lundi à 17h15, l’occasion de jauger l’état d’esprit général à quelques heures du barrage. Cet épisode charnière pourrait redonner de l’élan à une formation décidée à rebondir à Monaco, avec le retour de ses cadres et une gestion millimétrée des temps de récupération.

Avec un milieu de terrain amoindri mais une ligne d’attaque quasi complète, le PSG abordera ce barrage dans un contexte de pression maximale, mais avec la volonté claire de se relancer dès mardi soir. C’est un défi tactique et mental qui attend la bande à Luis Enrique, en quête d’un nouveau souffle à l’échelle européenne.