À LA UNE DU 14 FéV 2026
[20:31]OM : Abardonado fait un dur aveu sur son groupe et glisse un message sur son avenir
[20:06]RC Lens : le choix fort de Sage pour remplacer Baidoo face au Paris FC
[19:40]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter la Real Sociedad, sans Mbappé !
[19:33]PSG : grosse explication dans le vestiaire après les propos de Dembélé, sanctionné à Monaco ?
[19:10]PSG : une excellente nouvelle tombe en vue du barrage face à Monaco en LDC
[19:03]ASSE : la compo de Montanier pour affronter Guingamp
[19:00]OM – RC Strasbourg (2-2) : les notes des Marseillais
[18:39]FC Barcelone, OL Mercato : Depay proche d’un incroyable rebond en Ligue 1
[18:10]LOSC : la compo de Genesio pour affronter le Stade Brestois
[17:55]FC Barcelone Mercato : une grosse offre en préparation pour un titulaire de Flick
PSG : une excellente nouvelle tombe en vue du barrage face à Monaco en LDC

Par William Tertrin - 14 Fév 2026, 19:10
💬 Commenter
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avant le match contre le Sporting Portugal.
Sorti prématurément sur blessure lors de la défaite à Rennes, Joao Neves sera bien présent pour le choc tant attendu à Monaco. Le milieu portugais du PSG devrait tenir sa place mardi soir lors du play-off aller de Ligue des champions (21h), pour rassurer tous les fans parisiens à l’approche de ce rendez-vous européen crucial.

Frayeur pour Neves à Rennes

L’inquiétude a brièvement gagné les supporters lorsque Joao Neves a quitté la pelouse vendredi, visiblement touché à l’épaule après une action défensive lors du deuxième but rennais (1-3). Remplacé à la 71e minute, le talent portugais a laissé craindre le pire, alors qu’il occupe un rôle clé dans l’organisation du Paris Saint-Germain. Son absence, si elle avait été confirmée, aurait représenté un véritable coup dur pour le PSG à ce moment charnière de la saison.

Le milieu du PSG déjà tourné vers Monaco

Plus de peur que de mal finalement pour le jeune international portugais. D’après les informations de L’Équipe, il n’y a aucune inquiétude sérieuse concernant sa participation au prochain déplacement. Sauf retournement de situation de dernière minute, Neves figure bien dans le groupe attendu pour le déplacement en Principauté.

La confiance règne dans le vestiaire parisien à l’approche de Monaco : aucun signal d’alerte majeur, et un staff qui respire la sérénité. La présence de Joao Neves dans l’entrejeu reste un atout capital sur le plan tactique et mental pour un PSG qui vise un printemps européen fébrile mais ambitieux. Après avoir déjà prouvé sa valeur depuis son arrivée, le jeune milieu portugais demeure indispensable à l’équilibre parisien,.

PSGLigue des champions

