PSG : Neves et Mendes chaperonnent deux pures bombes de la Fashion Week à Paris

La Fashion Week de Paris a accueilli récemment deux invitées de choix qui ont électrisé le front row : Madalena Aragão et Thalyta Silva, respectivement compagnes de João Neves et Nuno Mendes.

Les WAGs du PSG ont fait tourner toutes les têtes. Lors du défilé Drole de Monsieur Menswear Automne/Hiver 2026-2027, les deux femmes ont affiché un style irréprochable, mêlant audace et élégance. Madalena Aragão, actrice portugaise, et Thalyta Silva, mannequin, ont confirmé qu’elles sont bien plus que de simples accompagnatrices de stars du football : elles incarnent la classe et le glamour à l’état pur.

Leur passage a été salué par les observateurs de la Fashion Week, et elles ont même décroché des mentions honorables dans le classement des « Most Stylish WAGs of 2025 ». Ce duo explosif prouve que le PSG ne brille pas seulement sur le terrain.

Avec ces deux bombes à ses côtés, João Neves et Nuno Mendes peuvent compter sur un style et une présence médiatique de haut niveau. Entre les projecteurs des stades et ceux des podiums, le PSG s’entoure de glamour et de talent, et ces deux WAGs en sont la preuve éclatante.