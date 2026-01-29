À LA UNE DU 29 JAN 2026
[00:13]OM : De Zerbi demande pardon après l’élimination en Ligue des Champions
[00:00]PSG : Neves et Mendes chaperonnent deux pures bombes de la Fashion Week à Paris
[23:58]Ligue des champions : le FC Barcelone sort le grand jeu, le Real Madrid sombre malgré Mbappé
[23:34]OM : une élimination qui fera date, le but fou de Trubin en vidéo
[23:12]Ligue des champions : direction les barrages pour le PSG et Monaco, l’OM éliminé !
[22:35]Mercato : Karim Benzema va au clash avec Al-Ittihad, la Juventus se frotte les mains !
[22:20]FC Nantes Mercato : Kwon Hyeok-kyu, par ici la sortie !
[22:05]Real Madrid : Mbappé marque et s’offre un nouveau record
[22:00]ASSE : Horneland a essoré ses joueurs, la Ligue 1 l’a déjà condamné ! 
[21:30]ASSE : remonté à l’entraînement, Larsonneur essuie une volée de bois vert !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Neves et Mendes chaperonnent deux pures bombes de la Fashion Week à Paris

Par Bastien Aubert - 29 Jan 2026, 00:00
💬 Commenter
Joao Neves (PSG)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

La Fashion Week de Paris a accueilli récemment deux invitées de choix qui ont électrisé le front row : Madalena Aragão et Thalyta Silva, respectivement compagnes de João Neves et Nuno Mendes. 

Les WAGs du PSG ont fait tourner toutes les têtes. Lors du défilé Drole de Monsieur Menswear Automne/Hiver 2026-2027, les deux femmes ont affiché un style irréprochable, mêlant audace et élégance. Madalena Aragão, actrice portugaise, et Thalyta Silva, mannequin, ont confirmé qu’elles sont bien plus que de simples accompagnatrices de stars du football : elles incarnent la classe et le glamour à l’état pur. 

Leur passage a été salué par les observateurs de la Fashion Week, et elles ont même décroché des mentions honorables dans le classement des « Most Stylish WAGs of 2025 ». Ce duo explosif prouve que le PSG ne brille pas seulement sur le terrain. 

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Avec ces deux bombes à ses côtés, João Neves et Nuno Mendes peuvent compter sur un style et une présence médiatique de haut niveau. Entre les projecteurs des stades et ceux des podiums, le PSG s’entoure de glamour et de talent, et ces deux WAGs en sont la preuve éclatante.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot