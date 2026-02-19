ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant Laval

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

À deux jours de la réception du Stade Lavallois à Geoffroy-Guichard (20h), Philippe Montanier a dressé un point complet sur l’état de son effectif en conférence de presse.

Entre incertitudes physiques et retours encourageants, l’ASSE aborde ce rendez-vous avec un optimisme mesuré.

Des pépins encore à surveiller

L’entraîneur stéphanois a d’abord évoqué deux situations médicales qui restent en attente d’évolution :

« Nadir El Jamali a un problème au genou et va passer des examens, tandis que Djylian N’Guessan a rencontré un souci musculaire à Guingamp. » Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari! J'en profite

Deux dossiers qui pourraient peser sur les choix du staff à l’approche du match face à Laval.

Des nouvelles rassurantes pour plusieurs blessés

La tendance est en revanche plus positive pour certains joueurs absents de longue date.

Montanier s’est montré plutôt confiant :

« Maxime Bernauer a repris le terrain, tout comme Chico Lamba de retour en individuel. Pas encore sur la pelouse, Mahmoud Jaber avance bien en salle. Florian Tardieu a lui repris avec le groupe ! »

Des retours progressifs qui offrent davantage de solutions à l’ASSE dans une période importante de la saison.

Une séance collective encourageante

Sur le terrain, plusieurs signaux confirment cette amélioration.

Florian Tardieu a participé à l’intégralité de l’entraînement collectif, preuve que son retour se précise sérieusement.

Le jeune Lutin Zidée s’est entraîné avec les professionnels, tandis que Maxime Bernauer a effectué un travail individualisé après être arrivé plus tard lors de la séance, dans la continuité de sa reprise.

Un contexte plus favorable avant Laval

Sans disposer encore de tout son effectif, l’ASSE semble aborder cette rencontre dans de meilleures conditions que ces dernières semaines.

Les retours progressifs et l’évolution positive de certains blessés pourraient permettre à Philippe Montanier d’aligner un groupe plus compétitif pour la réception du Stade Lavallois.

Reste maintenant à confirmer ces bonnes nouvelles sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.